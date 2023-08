Tierhilfe Klosterneuburg bietet Hundepass-Kurs an

„Wir haben es geschafft“, jubelt Angelika Fuchs, Obfrau der Tierhilfe Klosterneuburg. Konkret hat der Verein ein „professionelles Team für den seit 1. Juni 2023 in Niederösterreich verpflichtenden dreistündigen Informationskurs gefunden.“

So können alle Altersgruppen am Kurs teilnehmen, da die Veranstaltung vor Ort in Klosterneuburg – „unserer Hundehauptstadt“, wie Fuchs sagt, stattfindet. Der Kurs findet im Gasthaus zur „wüd'n Goaß“ statt, dort bleibt sogar der Citybus stehen.

Drei Stunden dauert – nach dem neuen NÖ Hundehaltergesetz vorgeschrieben – der Kurs. Dabei setzt sich die Allgemeine Sachkunde aus zwei Teilen zusammen: Eine Stunde Tierarztinformation, zwei Stunden Experteninformation. Vortragende sind in Klosterneuburg Susanne Stoll-Weber, Tierambulanz Kierling, und Andrea Lohninger, Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin.

Nach Teilnahme an diesem dreistündigen Informationsvortrag wird der Hundepass ausgestellt.