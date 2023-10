Bekannter Kierlinger Künstler Helmut Polhak verstorben

Mit 85 Jahren verstarb vor kurzem der in Kultur- und Künstlerkreisen bekannte Helmut Polhak. Nach einer Seelenmesse in der Kierlinger Pfarrkirche wurde er am Oberen Stadtfriedhof im Familiengrab beigesetzt.

Helmut Polhak studierte Schauspiel und begann nach Abschluss seines Studiums sich mit der Malerei zu beschäftigen. Vorerst Autodidakt studierte er Malerei an der Kunstschule Wien und bildete sich in verschiedenen Kursen bei namhaften Künstlern und in der Kunstfabrik Wien weiter. Seine bevorzugten Maltechniken waren Öl und Acryl.

Helmut Polhak, wie ihn seine Freund in Erinnerung behalten. Foto: Archiv Museum Kierling

Zu seinen zahlreichen Ausstellungen gehörte im Jahr 2003 auch eine Ausstellung im Museum Kierling, die er gemeinsam mit Christa Oswald gestaltete. Diese beiden Künstler waren es, die 2009 mit einer weiteren Künstlerin den „Künstler Kreis“ im Rahmen des Vereins Museum Kierling gründeten.

Als treues Mitglied des Kierlinger Bürger Vereins, ist er im künstlerischen Gebiet unersetzlich. Vertreter des Kierlinger Bürger Vereins und des Kierlinger Museums begleiteten ihn auf seinem letzten Weg in der Kirche und am Stadtfriedhof.