In Klosterneuburg wurde gefeiert wie bei den alten Rittersleut’

Toll besucht, denn das schöne Wetter lockte zusätzlich viel Menschen an. Das Mittelalterfest war ein Publikumserfolg. Die Besucher am Stiftsplatz waren begeistert. Zwei Tage lang frönten sie ausgelassen dem dunklen Mittelalter. Die 4a der Volksschule Weidling schlupften in mittelalterliche Gewänder und setzten sich Kränze ins Haar. Die Ritter kannten kein Pardon. Wer am Stiftsplatz nicht erwünscht war, wurde mit aller gebotenen Härte bekämpft. Die Musikgruppe „Salamanda“ sorgte für authentische musikalische Unterhaltung.

