Demo für den „lückenlosen Radweg durchs Kierlingtal“

Parents For Future Klosterneuburg, Radlobby Klosterneuburg und Verkehrswende Tulln-Klosterneuburg (TUKG) organisieren am 25. Oktober eine Demonstration für eine durchgehende Kierlingtal-Radroute. Schauplatz ist die kleine Otto-Kochwasser-Gasse vor der Pfarrkirche Kierling. Auch Wisschafterinnen und Wissenschafter vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) werden bei der Demo anwesend sein.

Drei Lücken auf der Kierlingtal-Radroute zwingen Radfahrende vom sicheren Radweg auf die B14 mit ihrem dichten Kfz-Verkehr, zählt die Radlobby Klosterneuburg auf:

• Der Bereich Stollhof, der nach mehrfacher Umplanung 2023 einen Geh- und Radweg bekommen hätte sollen.

• Die Otto-Kochwasser-Gasse, die nur in Richtung Klosterneuburg befahren werden darf.

• Und in Maria Gugging endet die Radroute bei der Pfarre.

Weiter Richtung Lourdesgrotte und in die Nachbargemeinde St. Andrä-Wördern gibt es keinerlei Radinfastruktur.

Im Stadtentwicklungskonzept (STEK 2030+) hat die Stadtgemeinde Klosterneuburg 2019 eine Verlagerung des Verkehrs zu nachhaltigen Mobilitätsformen festgeschrieben – konkret 55 Prozent Anteil fürs Gehen, Radfahren und den öffentlichen Verkehr.

Im Dezember 2022 beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Lücken Stollhof und Otto-Kochwasser-Gasse im Jahr 2023 schließen zu wollen, auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager kündigte im NÖN-Interview Anfang des Jahres den Radweg-Lückenschluss an.

Nach Neuplanungen im Bereich des Stollhofs wurde Ende Juni der Baustart für den „Rad-Highway nach Kierling“ im Gemeinderat beschlossen - die NÖN berichtete.

„Rasch Lücken schließen!“

„Zumindest in der Otto-Kochwasser-Gasse heuer noch eine Lücke im Radnetz zu schließen, wäre ein wichtiges Zeichen der Stadtgemeinde, dass sie ihre eigenen Beschlüsse ernst nimmt“, fordert Gerhard Allgäuer von den Parents For Future zu raschem Handeln auf.

Denn von allen drei Lücken wäre die Otto-Kochwasser-Gasse am einfachsten, schnellsten und kostengünstigsten zu schließen. Zwar ist diese kleine Gasse etwas steil, doch für viele allemal angenehmer, als auf der B14 zu radeln.

Die Otto Kochwasser-Gasse: eine Möglichkeit, der B14 auszuweichen. Foto: Radlobby Klosterneuburg

Eine Variante käme mit drei Verkehrszeichen aus: mit einer Fahrverbotstafel samt Zusatztafel „ausgenommen Radfahrer und Anrainer“ am oberen Ende der Gasse sowie unten mit einem Zusatzschild „ausgenommen Radfahrer“ für das Verkehrszeichen „Einfahrt verboten“. Anrainer gibt es abgesehen von der Kirche übrigens nur einen.

„Es ist höchste Zeit, die Versprechen einzulösen und eine sichere Radverkehrsinfrastruktur im Kierlingtal herzustellen – nicht zuletzt für unsere Schülerinnen und Schüler“, sagt Judith Brocza (Parents For Future). „Es geht um ihre Sicherheit, um Bewegung und nicht zuletzt um eine Zukunft ohne Klimakatastrophe.“

Dass der Bedarf an einer sicheren Radinfrastruktur gegeben ist, beweist das BG/BRG Klosterneuburg eindrucksvoll. Es gewann im Schuljahr 2022/23 den Wettbewerb BIKEline mit mehr als 30.000 zur Schule geradelten Kilometern – und das Gymnasium führt auch im heurigen Schuljahr die Rangliste an.

„Weg vom Kirchturm-Denken“

„Radrouten sollen nicht an Gemeindegrenzen enden, sondern Orte miteinander verbinden“, spricht Robert Koch für die Verkehrswende Tulln-Klosterneuburg die Situation am westlichen Ende der Kierlingtal-Radroute an. „Zwischen Pfarre Maria Gugging und Lourdesgrotte müssen Radfahrende auf der B14 im Mischverkehr fahren – ab Ortsende, Richtung St. Andrä-Wördern, im Mischverkehr bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Und von zwei Metern Mindestabstand beim Überholen ist nach wie vor keine Spur.“

Beide Bürgermeister, Stefan Schmuckenschlager (Klosterneuburg) und Maximilian Titz (St. Andrä-Wördern), haben zu einem Hagentalradweg durchaus positive Stellungnahmen abgegeben, seien bislang jedoch nicht in die Gänge gekommen.

Warum der Lückenschluss so wichtig ist, erklärt Werner Palfinger, Sprecher der Radlobby Klosterneuburg: „Jede Radverkehrsinfrastruktur ist nur so gut und attraktiv wie ihre schwächste – in der Regel gefährlichste – Stelle. Diese entscheidet darüber, ob sich auch ungeübte Radfahrende trauen, sich auf den Sattel zu schwingen, und ob Eltern ihre Kinder mit dem Rad fahren lassen.“

Eine durchgehende Kierlingtal-Radroute würde dem Alltagsradverkehr zugute kommen – nicht zuletzt auch dem stark wachsenden ISTA mit seinen aktuell 1.089 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter viele Radpendlerinnen und -pendler.

Die Versammlung findet am 25.10.2023 zwischen 7.30 und 8.30 Uhr am oberen Ende der Otto-Kochwasser-Gasse (bei der Kirche in Kierling) statt.