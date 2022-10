Klosterneuburgs Gym macht mobil – und tritt für Verkehrssicherheit ein

7.25 Uhr, vor der Weidlinger Kirche: Gymnasiastinnen und Gymnasiasten satteln auf und radeln gemeinsam in die Schule. Mit „BIKE- line“ startete in der Vorwoche ein nachhaltiges Radprojekt, mit fünf unterschiedlichen Anfahrts-Routen und verschiedenen Treffpunkten am BG/BRG Klosterneuburg. Das Prinzip ist einfach, die Wirkung groß: zusammen Radeln für Gesundheit und Klimaschutz. Und: für weniger Autoverkehr vor der Schule.

„Die Spitze des Eisbergs sind dann so verstellte Vorplätze, dass nicht einmal, wenn es sein muss, die Rettung herfahren kann. Das ist für uns ein Problem und ein großes Sicherheitsthema.“ Direktorin Hemma Poledna

Beim Schulfest, ebenso im Zeichen der Mobilitätswoche, erneuert Direktorin Hemma Poledna ihren wiederkehrenden Appell: „Versuchen Sie, Ihr Kind zu ermutigen, dass es den Schulweg selbst bewältigt, öffentlich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, weil wir so eine furchtbare Verkehrssituation vor unserem Haus haben.“

In Klosterneuburg kennt man das morgendliche Chaos vor dem Gymnasium. Poledna: „Die Spitze des Eisbergs sind dann so verstellte Vorplätze, dass nicht einmal, wenn es sein muss, die Rettung herfahren kann. Das ist für uns ein Problem und ein großes Sicherheitsthema.“

Wo lauern noch Gefahren? Schülerinnen und Schüler erzählen den Experten, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) und Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit, von ihren Erfahrungen und Anregungen. Zum Beispiel: „Ich fahre viel mit dem Fahrrad und wünsche mir mehr Radwege, da man auf vielen Straßen nicht ohne ein gewisses Risiko fahren kann, etwa am Stadtplatz.“

Weitere Problemzonen für die Kinder und Jugendlichen: die Türkenschanzgasse, die Agnesstraße, die Kreuzung beim Bahnhof, das Kierlingtal, der nicht befestigte Südtiroler Trail und die Buchberggasse vor dem Gymnasium.

Experte Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit verdeutlicht die Gefahr: „Die Wahrscheinlichkeit zu verunglücken ist pro zurückgelegtem Kilometer mit dem Fahrrad 33-mal höher als mit dem Auto.“ Im Bereich des BG/BRG Klosterneuburg könne er sich eine Schulstraße, also ein zeitliches begrenztes Auto-Fahrverbot, gut vorstellen, aber: „Es darf nicht zu einer Verlagerung der Verkehrsprobleme auf die nächsten Straßen kommen.“

Kierling-Radweg soll für 2023 budgetiert werden

Radwege und ihr Ausbau sind Stadtsache. „Wir schauen, dass wir Lücken schließen“, betont Bürgermeister Schmuckenschlager und spricht die Situation in Kierling an: „Wir haben das leider jetzt nicht in der ,BIKEline‘ dabei, weil Kierling ein Nadelöhr hat, das ist rund um den Stollhof. Wir kämpfen darum, dass wir das schließen, wir wollen in den Stollhof rein.“

Man sei bereits in Gesprächen, erklärt Schmuckenschlager: „Die Verhandlungen laufen, dass die Stadt dieses Areal erwirbt beziehungsweise pachtet und wir dann einen Radweg in diesen Park hineinlegen können, damit wir die Lücke schließen.“ Und das schon bald: „Es ist so geplant, dass wir’s heuer ins Budget für 2023 aufnehmen. Da wird höchstwahrscheinlich eine Summe über 500.000 Euro notwendig sein, um die Wege dort herzurichten, dass man fahren kann und später noch optimieren.“

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte des Gymnasiums werden jedenfalls weiterradeln. Poledna: „Wir sammeln Kilometer und Höhenmeter.“ Und: Preise. Die nächste Challenge für Kinder und Jugendliche steht im November an: „Ein Vater spendet 1.500 Euro für die Klasse, die in dem Monat gemeinsam die meisten Kilometer schafft.“

Den vielen Unterstützern möchte die Direktorin danken: „Man hat es die Woche hoffentlich ein bissl gespürt in Klosterneuburg. Manche haben gesagt, man hätte gemerkt, es wären weniger Autos. Wir haben jedenfalls gemerkt: Es sind viele Fahrräder.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.