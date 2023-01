Bahnhof Kritzendorf mit Aufzügen und barrierefrei

Werbung

Mit der blau-gelben Bahnoffensive werden in den nächsten 20 Jahren insgesamt 2,3 Milliarden Euro in die Modernisierung, Attraktivierung und den Ausbau der Schieneninfrastruktur investiert, seitens des Landes werden davon 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Wir werden in Abschnitten die Franz-Josefs-Bahn umfangreich modernisieren. In Summe entfallen alleine auf die Franz-Josefs-Bahn 355 Millionen Euro, die in den nächsten Jahren Wirkung zeigen werden“, betont Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

2017 wurde der Übergang über die Gleise renoviert. In vier bis sechs Jahren wird der gesamte Bahnhof modernisiert. Foto: NÖN

Der Bezirk Tulln profitiert durch den zweigleisigen Ausbau Absdorf-Hippersdorf Nord sowie durch die Beschleunigung des Abschnitts St. Andrä-Wördern - Absdorf auf 160 km/h maßgeblich von einer Gesamtbeschleunigung der Franz-Josefs-Bahn. Zudem wird der zweigleisige Ausbau Tulln - Tullnerfeld für eine wesentliche Erhöhung der Streckenkapazität und damit eine attraktive Anbindung des Regionalbahnhofs Tulln an die Westbahn sorgen.

Modernisierung in Kritzendorf

Der historische Bahnhof Kritzendorf, der schon als Kulisse für diverse Film- und Werbeproduktionen diente, wird zudem modernisiert.

„Im Zuge der Planungen für die Attraktivierung der sogenannten ‚Inneren Franz-Josefs-Bahn‘ vom Wiener Franz-Josefs-Bahnhof bis Absdorf-Hippersdorf ist vorgesehen, den Bahnhof Kritzendorf barrierefrei umzubauen“, bestätigt der Pressesprecher der ÖBB, Christopher Seif, das Projekt.

Dafür wären zwei neue, barrierefreie Randbahnsteige mit 220 Metern Länge sowie die Errichtung von zwei Aufzugsanlagen zum bestehenden Übergangssteg vorgesehen. Seif kann auch einen wagen Durchführungstermin nennen. „Geplant sind die Arbeiten aus heutiger Sicht im Zeitraum 2027 bis 2029, mit Kosten in Höhe von rund acht Millionen Euro“, weiß der ÖBB Pressesprecher.

