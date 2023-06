Moonstone ergänzt ISTA „Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft“

Abgeordneter zum NÖ Landtag und Stadtrat von Klosterneuburg Christoph Kaufmann, Managing Director Georg Schneider, niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Präsident Martin Hetzer beim Durchschneiden des Eröffnungsbandes. Foto: ISTA, Anna Stöcher

D as neue Laborgebäude des ISTA am Campus in Maria Gugging wurde feierlich eröffnet.

Das neu eröffnete Laborgebäude am ISTA-Campus stellt einen bedeutenden Meilenstein dar. Als sechstes Gebäude auf dem wachsenden Campus beherbergt das neue Moonstone Building nicht nur moderne Labore für Spitzenforschung, sondern auch das VISTA Science Experience Lab für die Wissenschaftsvermittlung sowie ein Seminarzentrum für wissenschaftliche Konferenzen. Mit dieser Erweiterung wird die zweite von drei Ausbaustufen abgeschlossen, die das Institut bis zum Jahr 2036 von der Größe verdoppeln sollen. Vergangenen Sonntag fand die Eröffnung des Moonstone Buildung statt. ISTA-Präsident Martin Hetzer begrüßte die Gäste und betont die Bedeutung des neuen Gebäudes: „Für mich als Wissenschafter ist der Mond eine stille Erinnerung, dass wir Menschen Wissenschaft und Technologie entwickeln, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen – etwa zum Mond und wieder zurück zu fliegen.“ Es beherbergt neben Labor- und Büroräumlichkeiten für zukünftige Forschungsgruppen auch das Wissenschaftsvermittlungsprogramm VISTA, das Workshops für Schülerinnen und Schüler sowie Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht. Darüber hinaus verfügt das Gebäude über ein hochmodernes Seminarzentrum, das Platz für wissenschaftliche Konferenzen bietet. ISTA-Professorin Gaia Noverino erklärt, dass sie damit nicht nur Brücken zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schaffen wollen sondern auch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Anwesend bei der Eröffnung war eben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sich begeistert zeigte.