Märchenwelt & Zukunftsgedanken: Klassenprojekte in Klosterneuburg

Kreativ werden und neue Ideen in die Tat umsetzen: In den Mittelschulen standen individuelle Klassenprojekte am Programm. Die Schüler widmeten die letzte Woche vor den Semesterferien ihren frei gewählten Themengebieten.

„Die Stimmung war toll und gerade das gemeinsame Tun sowie das gemeinsam Erlebte stärken unsere Jugendlichen. Dies ist gerade in der momentanen Zeit wichtiger denn je!“, freut sich Direktorin Sabine Geyrhofer.

Teambuilding und pantomimisches Berufe-Darstellen

Abtauchen in die Märchenwelt hieß es für die Erstklässler. Sie kreierten märchenhafte Speisen, wie etwa „Rotkäppchens Geheimnis“ oder „Aschenputtels Kraftsüppchen“. Sie nähten eigene Kostüme, bastelten Masken und kleine, bezaubernde Spielewelten in Schachteln und spielten die eine oder andere Märchenszene nach.

Die zweiten Klassen setzten sich mit Teambuilding auseinander. Unter dem Motto „MITeinander – FÜReinander“ lernten sich die Mittelschüler bei Geocaching, Rollenspielen, Workshops und Kooperationsspielen noch besser kennen.

Gegen Tierversuche sprachen sich die Drittklässler aus. Sie erstellten Plakate, um andere aufzurütteln und diskutierten in Gruppen intensiv über den Grat zwischen Ethik und Nutzen von Tierversuchen.

„Beruf – Schule – Wie soll es weiter gehen?“, das war das Thema der 4. Klasse. Die Jugendlichen beschäftigten sich intensiv mit ihren Eigenschaften, besonderen Fähigkeiten, Begabungen und Neigungen. Von den Traumberufen ausgehend wurde nach verwandten Berufsgruppen gesucht.

Pantomimisch stellte jeder einen dieser Berufe dar – eine Handbewegung, eine Geste, raten, lachen, staunen. Es war auch Platz für Träume unter dem Motto „Wo sehe ich mich in zehn Jahren: Freunde, Familie, Beruf, Hobby, Freizeit – was wird sein?“ Worauf bei einem Vorstellungsgespräch geachtet werden soll, wurde ebenfalls thematisiert. Weitere Einblicke und Anmeldung:

www.hermannschule.at

oder

www.mslangstoeger.at

