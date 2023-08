Kommt 2025 der „Gelbe Sack“ für Klosterneuburg?

Am 1. Jänner 2023 wurde die Idee mit der großen „Gelben Tonne“ geboren. Eine Missgeburt, wie viele Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger meinen, denn seit diesem Zeitpunkt müssen sie ihren „gelben Mist“ zu Hause sammeln und an der Müllinsel entsorgen. In Eigenregie, im Gegensatz zu fast allen anderen Gemeinden in Niederösterreich, wo es einen „Gelben Sack“ gibt, der periodisch von den Wohnstätten abgeholt wird. „Erst müssen wir beim Einkauf für die Verpackung bezahlen, und dann trotz Müllgebühren den Mist zur Müllinsel bringen“, begründet sich der allgemeine Unmut in der Bevölkerung.

Auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist über die Lösung nicht unbedingt glücklich: „Wir sind derzeit in einer Anpassungsphase und versuchen ein funktionierendes System zu etablieren.“ Schmuckenschlager sieht die Schuld dieser Misere aber vorwiegend an übergeordneter Stelle, denn höchst unbefriedigend sei es, „dass solche Verordnungen der Gemeinde übergestülpt werden, und bei der Umsetzung wird man alleine gelassen.“

Die angesprochene „übergeordnete Stelle“ ist die „Altstoff Recycling Austria“, kurz ARA, an die sich die NÖN mit ihren Fragen wandte. Warum gibt es jetzt keinen „Gelben Sack“ in Klosterneuburg?

„Die Einführung wird in Klosterneuburg diskutiert, 2025 wird in Österreich das Einwegpfand auf Kunststoffgetränkeflaschen und Getränkedosen eingeführt, das bedeutet für die Bürger eine Veränderung in der Sammlung ihrer Verpackungen. Ziel der ARA ist es, parallel dazu in Klosterneuburg in Abstimmung mit der Stadtgemeinde, die Sammlung mit dem Gelben Sack zu starten“, stellt die ARA-Pressesprecherin Simone de Raaij den „Gelben Sack“ ab 2025 in Aussicht.

Nein zur „Gelben Tonne“ für jeden Haushalt

Dass es – wie für Rest- und Biomüll – eigene gelbe Tonnen für die Haushalte gibt, schließt De Raaij aus: „Das ist weder effizient noch wirtschaftlich umsetzbar. Aus diesem Grund wurde in Österreich die Sammlung mit dem Gelben Sack etabliert, die mittlerweile bei mehr als 50 Prozent der österreichischen Haushalte zum Einsatz kommt.“ Der Gelbe Sack weise eine höhere Flexibilität auf als die Gelbe Tonne: „Unterschiedliche Haushaltsgrößen und Einkaufsverhalten führen dazu, dass sich die Mengen an Leicht- und Metallverpackungen je nach Haushalt stark unterscheiden.“ Auf dieses unterschiedliche Aufkommen könne mit der Anzahl an Säcken zielgerichtet, flexibel und präzise reagiert werden. Dadurch wäre die Auslastung der Sacksammlungen höher und der Einsatz an Sammelfahrzeugstunden damit effizienter und umweltfreundlicher.

Die transparenten Sammelsäcke und die bei der Sammlung durchgeführte Gewichtskontrolle reduzierten die Fehlwurfanteile bei der Sacksammlung im Vergleich zu Behältersystemen. „So werden mehr Verpackungen dem Recycling zurückgeführt“, meint De Raaij.

Dass die Anzahl der „Gelben Tonnen“ auf den Müllinseln reduziert wurde, erklärt De Raaij so so: „Im Durchschnitt waren die Behälter in Klosterburg zum Zeitpunkt der Entleerung zu 34 Prozent befüllt. Aufgabe der ARA ist es, ein effizientes und wirtschaftliches Sammelsystem zu betreiben, das darüber hinaus ein Minimum an CO2 und Verkehr produziert. Aus diesem Grund wurde bei den Sammelinseln die Behälteranzahl reduziert.“ Die Erfahrungen der letzten Monate hätten aber gezeigt, dass es zum Teil einen höheren Bedarf gäbe. Pressesprecherin De Raaij: „Bei den Sammelstellen wurden bereits wieder zusätzliche Behälter aufgestellt.“

Zu den Müllgebühren in Klosterneuburg müsse man sich an die Stadtgemeinde wenden. „Zur Sammelinfrastruktur sind wir“ – so De Raaij abschließend – „in laufender Abstimmung mit der Stadtgemeinde, um den Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern eine bequeme und gleichzeitig effiziente und umweltgerechte Lösung zur Sammlung ihrer Verpackungen zu bieten.“

In der Stellungnahme des Bürgermeisters wurde dem letzten Satz ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. So meinte Schmuckenschlager: „Die größte Frechheit ist, dass große Teile des getrennten Mülls in den Entsorgungsanlagen wieder zusammengeführt werden, um die notwendigen Brennwerte zu erreichen.“

Kein Plastik für Strom und Wärme

Gegen diese These wehrt sich die Müllverbrennungsanlage Spittelau. „Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Müllverbrennungsanlage Plastik braucht, um gut zu brennen“, so Pressesprecherin Clarissa Höbinger, Wien Energie. Die Müllverbrennungsanlagen könnten aus dem Hausmüll auch mit geringerem Kunststoffanteil Strom und Wärme erzeugen. „Wir brauchen das Plastik nicht für die Müllverbrennung. Wenn immer mehr Plastik im normalen Mist landet, dann ist das für den Betrieb der Müllverbrennungsanlagen sogar von Nachteil. Die Anlage wird stärker belastet, wir müssen sie öfter warten und reparieren und dadurch entstehen auch höhere Kosten“, so die Pressesprecherin weiter.

Über all dies werde in Führungen durch die Spittelauer Müllverbrennungsanlage informiert. Daher wurde von Höbinger eine Einladung ausgesprochen: „Gerne führen wir die NÖN gemeinsam mit Klosterneuburgs Bürgermeister durch die Anlage, um sie mehr mit der Thematik vertraut zu machen. Je mehr Menschen über die Mülltrennung Bescheid wissen, desto besser, da wir dadurch achtsamer unserer Umwelt begegnen.“