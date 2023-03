Ostern im museum gugging inspiriert

Egal ob kreative Kinder und Familien oder kreative und kunstinteressierte Erwachsene: Das museum gugging bietet im gesamten April und speziell in der Schulferienwoche jede Menge Programm.

Die neue Sonderausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ ist gleich Thema bei der ersten Fokusführung am Sonntag, den 2. April 2023 um 14 Uhr. Im Anschluss, am Sonntag, den 2. April 2023 um 15 Uhr geht es in der offenen Kreativwerkstatt auf den Spuren von Arnulf Rainer, Peter Pongratz oder Johannes Rausch um Bildende Kunst als Inspirationsquelle für jedes Alter.

Programm für Kinder in den Osterferien. Foto: NÖ Museum Betriebs GmbH, Eva Mühlbacher

Erlebnisse für die „Kleinen“

Die offene kreativwerkstatt am Dienstag, den 4. April 2023 von 10 bis 12 Uhr zum Basteln von Osterdekoration ist speziell für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gedacht. Die Kunstwerke werden mit Materialien aus der Natur und Abfällen hergestellt. Ganz junge Künstlerinnen und Künstler von ein bis fünf Jahren können bei „eltern kinder kreativ“ am Dienstag, den 4. April 2023 um 15 Uhr bunte Vögel im Apfelbaum basteln.

Bei der offenen kreativwerkstatt am Mittwoch, den 5. April 2023 von 10 bis 12 Uhr dreht sich alles rund um das Osterei. Am Donnerstag, den 6. April 2023 von 10 bis 12 Uhr können kreative Gäste in der offenen kreativwerkstatt schließlich Blumenvasen für den Ostertisch anfertigen. Das Programm der Osterwoche beschließt dann die öffentliche führung gugging erleben.! am Ostersonntag, den 9. April 2023 um 14 Uhr, die einen guten Überblick über die Kunst aus Gugging bietet.

Öffentliche Führung gugging erleben. Foto: NÖ Museum Betriebs GmbH, Ludwig Schedl

Erlebnisse für die „Großen“

Die öffentliche führung gugging erleben.! am Sonntag, den 16. April 2023 um 14:00 Uhr ist der ideale Auftakt für ein Sonderprogramm an diesem Tag. Unter dem Titel „Literatur aus und über Gugging“ präsentieren Studierende der Vergleichenden Literaturwissenschaft an der Universität Wien am Sonntag, den 16. April 2023 um 15:00 Uhr die Forschungsergebnisse ihres letzten Semesters zu August Walla, Karl Vondal, David Bowie, Gerhard Roth, Wolfgang Pennwieser und Clemens J. Setz und in der Ausstellung „gugging.! classic & contemporary“ sowie in der neuen Sonderausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“.

Weitere öffentliche führungen gugging erleben.! gibt es am Sonntag, den 23. April 2023 sowie am Sonntag, den 30. April 2023 jeweils um 14:00 Uhr. Nützen Sie den Frühling und den Museumsbesuch auch für einen Besuch in der galerie gugging und einen Spaziergang durch den umgebenden Wienerwald.

