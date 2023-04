Kierlinger Straßenkalender: Hans Schwarz im April

Gemeinderat, Gesundheitsstadtrat und Vizebürgermeister: Hans Schwarz ist eine der vielen bedeutenden Persönlichkeiten, die Kierling geprägt haben. Und dafür wurden Straßen nach ihnen benannt. Das Universalmuseum Kierling hat den Jahreskalender zwölf dieser Persönlichkeiten gewidmet und erklärt, wer dahinter steckt: Der Kierlingkalender 2023 stellt jeden Monat eine neue bedeutende Persönlichkeit vor, die ihren Platz in den Straßen Kierlings gefunden hat.

Im April geht es um die Hans-Schwarz-Gasse, die am 5. März 2010 nach Direktor Hans Schwarz benannt wurde. Schwarz lebte von 26. April 1921 bis 24. Juni 1994 in Klosterneuburg. Er kehrte aus der Kriegsgefangenschaft heim und begann neben Nationalrat Leopold Weinmayer, das kommunalpolitische System in Klosterneuburg wieder aufzubauen. Ebenso war er um die Rückgliederung der Stadt nach Niederösterreich bemüht. 1960 wurde Schwarz zum Gemeinderat, 1965 bis 1970 zum Gesundheitsstadtrat und 1971 bis 1980 zum Vizebürgermeister gewählt. Zu seinen Initiativen zählen unter anderem der erfolgreiche Neubau des Krankenhauses und die Errichtung des Freizeitzentrums Happyland. Besonders am Herzen lagen ihm Initiativen des soziale Wohnbaus.

Zusätzlich war er mehr als 40 Jahre Obmann des Kriegsopferverbandes Klosterneuburg.

Schwarz erhielt für seine Bemühungen zahlreiche Ehrungen wie den Ehrenring der Stadt Klosterneuburg 1985 und das Goldene Stadtwappen 1993. Weitere Ehrenzeichen wurden ihm von der ÖVP und dem Land NÖ verliehen.

Er verstarb im Alter von 73 Jahren und wurde am Unteren Stadtfriedhof in Klosterneuburg bestattet.

