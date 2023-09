Es wird abstrakt im „museum gugging“

Neben dem bunten Herbst, liegt der Fokus des Gugginger Museums auf der neuen Ausstellung „abstrakt.!? zwischen figuration und abstraktion.“

Laila Bachtiar, eine aktive Gugginger Künstlerin, steht im Zentrum der Schau, während in Dialog mit Werken von Rudolf Liemberger, Philipp Schöpke, Erich Zittra und Rudolf Horacek die Abstraktion behandelt wird - ein zentrales Gugginger Thema. Kuratorin Nina Ansperger lädt herzlich zur Eröffnung am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr ein. Um Anmeldung gebeten unter: anmeldung@museumgugging.at.

Wer Gespräch und Genuss rund um die Kunst verbinden will, der kommt am Dienstag, 24. Oktober, um 14.30 Uhr zum „gugginger gugelhupf“ auf Kaffee und Kuchen vorbei. Die „offene kreativwerkstatt“ am Sonntag, 1. Oktober, um 15.30 Uhr beschwört noch einmal die warmen Farbtöne des Herbstes. Unter dem Motto „indian summer“ ist bei den Techniken mit Drucken, Schneiden, Reißen und Malen Vielfalt gefragt. Bei der gleichen Vielfalt an Techniken stellt das Format „eltern kinder kreativ“am Dienstag, 3. Oktober, um 15 Uhr die Lieblingsfarbe ganz ins Zentrum des kreativen Schaffens.

Im Zuge des Kinderkunstfestes 2023 in den Herbst-Ferien in Kooperation mit der „echo event ges.m.b.h.“ bietet das „museum gugging“ fünf zweistündige Workshops für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren bei freiem Eintritt an. Anmeldung erforderlich unter: kunstvermittlung@museumgugging.at oder +43 664 60499377. Begleitende Eltern haben während dem Workshop die Möglichkeit, die aktuellen Ausstellungen zu einem um 50 Prozent ermäßigten Eintritt zu besuchen. Am Freitag, 27. Oktober, um 10 Uhr werden Kürbisse im Stile von Johann Garbergebastelt und gestaltet. Aus gefundenen Naturmaterialien entstehen am Samstag, 28. Oktober, um 10 Uhr Skulpturen, Windspiele und Traumfänger. Am Dienstag, 31. Oktober, um 10 Uhr wird mit ungewöhnlichen Materialien wie Zitronen oder Küchenbürsten gedruckt. Bei der Halloween-Edition der „offenen kreativwerkstatt“ am Dienstag, 31. Oktober, um 14 Uhr inspiriert Hans Langners „Birdman-Villa“ zum Basteln und Gestalten von Häusern und Schlössern.

Die öffentliche und dialogorientierte „führung gugging erleben.!“ ist der perfekte Einstieg in das Gugginger Universum. Sie findet jeweils um 14 Uhram 8., 15., 22. und 29. Oktober statt. Hier wird auch die semipermanente Ausstellung „gugging.! classic & contemporary“ gezeigt.