Christl Chlebecek: „Ich war eine der ersten Programmierer überhaupt“

NÖN: Sie sind jetzt seit 10 Jahre „provisorische“ Leitung des Museums. Wieso „provisorisch“?

Christl Chlebecek: Mein Mann hat das Museum 1986 gegründet, geführt und dann irgendwann gesagt: ‚Das war jetzt genug.‘ Weil sich sonst niemand gefunden hat, habe ich es 2013 provisorisch übernommen. Natürlich mit Unterstützung von meinem Mann, er ist Direktor honoris causa. Und Sie wissen, wie die österreichischen Provisorien sind: Die halten ewig.

Hält auch dieses Provisorium ewig?

Chlebecek: Die nächste Wahl ist in zwei Jahren, glaube ich. Das schwierige ist einen Nachfolger zu finden, weil wirklich irrsinnig viel dranhängt, was man als Außenstehender gar nicht so weiß.

Was steckt denn dahinter? Was zeichnet Ihre Arbeit aus?

Chlebecek: Zuerst brauchen wir jedes Jahr eine Jahresausstellung. Die diesjährige ist mir gewidmet, die kuratiere ich nicht selbst. Wir arbeiten mit der Volkschule zusammen, da habe ich einen Beamervortrag ‚Kierling Alt - Neu‘, bei dem alte Postkarten heutigen Aufnahmen gegenübergestellt werden. Und wir hatten Spezialführungen für die 4. Klassen. Außerdem haben wir eine sehr große Scherenschnittsammlung von Josefine Allmayer und früher konnten wir einen Scherenschnittworkshop machen. Das können wir jetzt nicht mehr machen, weil der Vortragsraum gesperrt ist.

Und die Termine, die noch anstehen, fallen dann aus?

Chlebecek: Die Termine für ‚Kierling Alt – Neu‘ sind schon fixiert. Das mit dem Scherenschnittworkshop ist eine echte Katastrophe, denn die Kinder waren mit Begeisterung dabei – Buben und Mädchen. Der Vortragsraum soll nach meinem aktuellen Stand nur für Wohn- und Bürozwecke geeignet sein und ich darf keine Ausstellung darin machen.

Wie hat das Museum seinen Platz im „Haus im Grünen“ gefunden?

Chlebecek: Der Kierlinger Bürger Verein hat fünf verschiedene Arbeitskreise gehabt, darunter Heimatmuseum und Leihbücherei. Diese haben dann Räumlichkeiten bekommen. Das ganze Gebäude gehört der Stadtgemeinde, das sogenannte „Haus im Grünen.“ Das hat damals Bürgermeister Schuh gekauft, mit dem Bestreben dort für Vereine einen allgemein zugänglichen Raum zu haben, eine Bücherei und ein Museum einzurichten. Das ist dann auch gemacht worden.

Und was steht seit 2013 für Sie an?

Chlebecek: Ich sitze auf all den Dingen, die wir über die Jahre ansammeln konnten, betreue die Website und was ganz wichtig ist: Ich mache die ganze Inventarisierung. Wir haben 2002 angefangen alles zu inventarisieren. Es ist eine mühsame Sache und wir sind natürlich noch lange nicht fertig.

Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit wichtig?

Chlebecek: Wichtig ist mir die Heimatkunde von Kierling. Wir sammeln prinzipiell alles, was einen Bezug zu Kierling hat – nebenbei auch die anderen Katastralgemeinden, aber hauptsächlich Kierling. Wir haben auch eine sehr große Ansichtskartensammlung von Kierling, das sind über 400 Ansichtskarten aus den Jahren 1900 bis 1945/46. Später sind keine mehr gemacht worden. Wir haben viele Belege aus Kierling gesammelt und all diese Dokumente erzählen wahnsinnig viel über die Geschichte von Kierling. Das würde ich gerne ein bisschen unter die Leute bringen, das ist nur Heute sehr mühsam.

Wieso mühsam?

Chlebecek: Ich habe den Eindruck, dass die Zugezogenen überhaupt keinen Wert darauflegen, zu wissen wo sie wohnen. Sie beklagen sich darüber: ‚Da ist nichts los in Kierling. Klosterneuburg ist auch eine Schlafstadt.‘ Aber dass man sich dafür interessiert, was früher mal da war, was das für ein Leben war…

Der Kierlinger Bürger Verein hat Ihnen die neue Jahresausstellung im Museum gewidmet. Haben Sie bei der Ausstellung mitgearbeitet?

Chlebecek: Kuratiert hat sie mein Mann, ich mache immer die technische Arbeit, also alles, was am Computer ist. Ich bin seit dem Jahre 1961 in der EDV, ich war eine der ersten Programmierer überhaupt.

Wie sind Sie zum Programmieren gekommen?

Chlebecek: Ich war schon immer in Mathe gut. Lustigerweise war vor der Matura beim Zahnarzt (lacht) und wir haben darüber geredet, was ich danach machen will. Da habe ich gesagt: ‚Ich habe keine Ahnung.‘ Und sie haben gesagt: ‚Da gibt es jetzt was Neues, moderne Rechentechnik, das wäre doch was für dich!‘ Ich habe mich dann inskribiert, ein Semester studiert und habe in der Zeitung gesehen, dass eine Firma Leute sucht zur Ausbildung als Programmierer. Dort habe ich mich gemeldet und wurde genommen. Und seit dem Jahr 1962 bin ich nun als Programmierer tätig.

