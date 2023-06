Bowie und der Sommer inspirieren

Von guter Musik und gutem Wetter inspiriert: Im Juni widmet sich das „museum gugging“ mit seinem Vermittlungs- und Kreativprogramm nicht nur im Besonderen David Bowie, sondern auch dem Sommer. Zum Open Campus Day des ISTA finden am Sonntag, 4. Juni, Führungen unter dem Titel „gugging expierence.!“ statt, bei dem die Highlights des Museums vorgestellt werden. Ebenso am 4. Juni um 14 Uhr ist die Fokusführung „gugging inspiriert.!“ und um 15.30 Uhr ist die offene Kreativwerkstatt, bei der Stadtpläne zu Collagen verarbeitet werden. Bei „eltern kinder kreativ“ am Dienstag, 6. Juni, können sich Klein und Groß um 16.30 Uhr zusammen kreativ austoben. Am Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr geht es im Rahmen des Jahreszeiten-Workshop für Kinder ab sechs Jahren mit einer Sonderausgabe der offenen Kreativwerkstatt weiter. Der Sommer wird dabei mit einer Schnitzeljagd, Stoffe-Färben und Sonnenstrahlentanz begrüßt.

Im Zeichen der aktuellen Ausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ findet am Samstag, 24. Juni, der Themen-Nachmittag „von bowie inspiriert.!“ mit Film, Führung und Musik statt. Nachdem um 14 Uhr in der Villa Gugging der Film „Why are we creative?“ gezeigt wird, führt Kuratorin Nina Ansperger um 16 Uhr mit Musikkritiker und Bowie-Experte Richard Maréchal durch die Ausstellung. Im Anschluss legt Musiker und Journalist Christian Fuchs im Art Brut Center in Maria Gugging um 17 Uhr mit seinem DJ-Set Musik von David Bowie auf und lädt zum Tanzen ein.