Literarisches Universum im Fokus im Museum Gugging

Literatur, Bildende Kunst, Musik und Modedesign – Werke, die von Gugginger Künstlerinnen und Künstlern inspiriert wurden: Damit befasst sich die aktuelle Sonderausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ im „museum gugging“. Zu sehen ist die Ausstellung nur noch bis Sonntag, 24. September. Zum Abschluss wird im Zuge der Schau das literarische Universum von Gugging ganz ins Zentrum gestellt.

Das Herbstprogramm startet am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr mit der Fokusführung „Künstlerräume“, die sich der vielen Kunst außerhalb der Ausstellungs- und Galerieräume widmet, die im „Art Brut Center Gugging“ zu finden ist: Der Spaziergang am Kulturhügel führt zu den zahlreichen Installationen von Johann Garber, zu Spuren des August Walla oder zur Villa Gugging – die Fassade wurde von „Birdman“ Hans Langner gestaltet. Auch die Fassade des „Haus der Künstler“ erzählt die Geschichte und Gegenwart des Ortes.

Eintauchen in das literarische Universum

Weiter geht es am Sonntag, 10. September, um 15 Uhr, mit dem Fokus auf Literatur, die sich von der Gugginger Kunst inspirieren ließ: Schauspieler Markus Hering, bekannt aus Film und Theater, liest Texte von Gerhard Roth und Ernst Herbeck vor. Diese analysieren Literaturwissenschaftlerin Gisela Steinlechner und Literaturkritiker sowie Germanist Uwe Schütte im Gespräch mit Nina Ansperger unter dem Titel „Gerhard Roth und Ernst Herbeck: Das literarische Universum von Gugging“. Dazu beleuchten sie die Einflüsse der Gugginger Künstlerinnen und Künstler auf Gerhard Roth, denn sie verband eine langjährige und intensive Freundschaft. Der deutschsprachige Autor war vor allem begeistert von Ernst Herbecks Gedichten.

Um das „museum gugging“ bei einem ersten Besuch kennenzulernen, eignet sich die dialogorientierte „öffentliche führung: gugging erleben.!“, die an folgenden Sonntagen um jeweils 14 Uhr stattfindet: 10. September, 17. September und 24. September.

Farbenfroher Herbst als Inspiration

Natürlich bietet das Museum wieder Möglichkeiten an, selbst kreativ zu werden, und lässt sich vom farbenfrohen Herbst inspirieren. „Raum für eigene Ideen“ schafft die „offene Kreativwerkstatt“ im Sinne der Art Brut am Sonntag, 3. September, um 15.30 Uhr. Landschaften, Menschen, Tiere und Symbole können so im „art labor“ entstehen – aus der eigenen Fantasie oder von Gugginger Kunst inspiriert.

Bei der Ausgabe von „eltern kinder kreativ“ am Dienstag, 5. September, ist die Kreativität der Jüngsten gefragt. Es wird passend zur Jahreszeit mit Maiskolben gedruckt, gemalt und gebastelt.

Die Sonderausgabe der „offenen Kreativwerkstatt“ für Kinder ab sechs Jahren und Familien am Sonntag, 24. September, rundet das Programm passend ab. Im Rahmen der viermal jährlich stattfindenden Jahreszeiten-Workshops wird mit Trommeln, Rasseln und gemeinsamer Musik der bunte Herbst begrüßt, der mit Naturmaterialien im „art labor“ Einzug hält.

Alle Details und Preise auf www.museumgugging.at