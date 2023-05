Orgelkonzert im Stift Klosterneuburg

Die Festorgel (1642) in der Stiftsbasilika Klosterneuburg gilt dank ihres hervorragenden Klanges als größte und bedeutendste Denkmalorgel Mitteleuropas. Außerhalb der Liturgie erklingt sie im Rahmen von hochkarätig besetzten Orgelkonzerten.

Am Pfingstsonntag, 28. Mai, 15 Uhr gastiert der in Amsterdam lebende Cembalist und Organist Menno van Delft im Stift Klosterneuburg. Sein natürlicher Zugang zu sämtlichen Tasteninstrumenten bis ins späte 18. Jahrhundert sowie der spielerische bzw. neugierige Zugang zur Musik verschaffen ihm international einen exzellenten Ruf. Mit im Gepäck hat er Musik vom Amsterdamer Claviervirtuosen und „Organistenmacher“ des anbrechenden 17. Jahrhunderts Jan Pieterszoon Sweelinck, aber auch von György Ligeti, einen der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus erklingen Werke unter anderem von Johann Georg Albrechtsberger, der einst in Klosterneuburg geboren wurde und hier gewirkt hat.

