„Wilde Sechziger“ am Silbersee in Kritzendorf

Im Sommer ist auch heuer viel los im Gasthaus am Silbersee. Dafür sorgt Leopold Offmüller, der immer wieder Bands für die lauen Sommernächte engagiert. Diesmal war die internationale Formation „Love Potion Nr. 9“ in Aktion und verwöhnte die Gäste mit Hits aus den „Roaring Sixties“. Der Band steht der in der Musikbranche gut bekannte Gitarrist Gerhard „Ginger“ Schiller vor. Bei sehr gutem Essen und edlen Tropfen wurden an die 100 Gäste bei Laune gehalten.

Der nächste Abend mit den „Red Diamonds“ findet am Samstag, 22. Juli, statt und verspricht auch super Stimmung.