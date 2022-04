Die West Side Story kommt nach Klosterneuburg

Werbung

Am 7. Mai kommt ein besonderes musikalisches Highlight nach Klosterneuburg: Rechtzeitig zum Kino-Remake des Musical-Klassikers „West Side Story“ von Steven Spielberg werden die schönsten Melodien und Szenen von Leonard Bernsteins Meisterwerk am 7. Mai um 20 Uhr in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg aufgeführt (Tickets: shop.eventjet.at/wirsindmusik).

Es spielt das Ensemble Neue Streicher unter der Leitung von Mario De Rose, begleitet von der argentinischen Sopranistin Maria Bisso als „Maria“, Clemens Wallner als „Tony“ sowie von weiteren Sängerinnen und von Tänzerinnen der Dance Factory.

Bei dieser Aufführung handelt es sich um ein vom Land NÖ gefördertes Projekt des Vereins „Wir sind Musik“, das talentierten Amateuren und angehenden Profis die Möglichkeit gibt, mit echten Profis und einer professionellen Musical-Produktion auf der Bühne zu stehen.

Von Argentinien nach Wien: Maria Bisso, Mario de Rose

Maria Bisso wurde in Argentinien geboren und studierte unter anderem bei Ruthilde Boesch und Edita Gruberova in Wien, wo sie nun auch lebt. 2001 gewann sie den Internationalen Maria-Callas-Wettbewerb im brasilianischen Sao Paolo, 2002 debutierte sie am Teatro Colon in Buenos Aires. Auch als Konzertsängerin konnte sie sich international profilieren.

Ebenfalls in Wien lebt Mario de Rose, argentinischer Dirigent italienischer Abstammung. Der Generalmusikdirektor des Südböhmischen Theaters Budweis (Tschechien) ist auch als Komponist tätig.

Die „West Side Story“, in der es um sinnlose Gewalt zwischen zwei verfeindeten Gangs geht, wurde 1957 uraufgeführt und ist seither ein Welterfolg. Die Musik stammt von Leonard Bernstein, die Gesangstexte steuerte Stephen Sondheim bei und das Buch Arthur Laurents. Die Idee stammte ursprünglich vom Choreographen Jerome Robbins. Bernstein kombinierte verschiedene Jazzströmungen, klassische Oper und lateinamerikanische Tanzmusik.

Die West Side Story wurde mehrfach für Schallplatte oder CD eingespielt, darunter mit Kiri Te Kanawa und José Carreras. 1961 wurde das Musical erstmals verfilmt. Darsteller waren Natalie Wood als Maria (Gesang: Marni Nixon), Richard Beymer als Tony (Gesang: Jim Bryant), Rita Moreno als Anita.

Erfolgreiche Neuverfilmung von Steven Spielberg 2021

Steven Spielberg gab 2014 bekannt, dass er eine Neuverfilmung des Musicals plane, die sich enger an das Original halte als der Film von 1961. Die Rollen sollten entsprechend der Ethnien der Charaktere besetzt werden.

Der Film kam am 9. Dezember 2021 in die deutschen und am darauffolgenden Tag in die US-amerikanischen Kinos. Im Rahmen der Oscarverleihung 2022 erhielt der Film insgesamt sieben Nominierungen, darunter als bester Film, Spielberg für die beste Regie und Ariana DeBose als beste Nebendarstellerin.

