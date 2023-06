Klosterneuburger holen Top-Platzierungen bei Prima La Musica

Die Musikschule Klosterneuburg hat beim Landeswettbewerb Prima la Musica in St. Pölten mit 14 Ensembles und 14 Solisten teilgenommen. Das Ergebnis war beeindruckend: 27 erste Preise, ein zweiter Preis. Die besten der besten wurden zum Bundeswettbewerb eingeladen.

Dieser fand in Graz statt. Seitens der Albrechtsberger Musikschule war das Land NÖ mit fünf Ensembles und vier Solisten vertreten. Davon hat die Schule dem Land NÖ vier mal Gold, vier mal Silber und ein mal Bronze eingebracht. Die Musikschule Klosterneuburg ist auch die Schule mit den meisten Teilnehmern am Förderprogramm des Landes NÖs, erzählt Direktorin Ariadne Basili: „Ich bin sehr stolz, dass die Musikschule Klosterneuburg seit längerer Zeit die höchste Anzahl der geförderten Kinder hat, z.B. sind es heuer 36 junge Schülerinnen und Schüler in den Fächern Streicher, Bläser, Gitarre, Gesang, Harfe, Akkordeon und Schlagwerk.“

Bronze mit 74 Punkten erreichte das Amarte Quartett in der Kategorie Kammermusik für Streichinstrumente, hier spielten Chiara Bammer (Violine), Maria Theresa Haslinger (Musikschule Tulln, Viola), Ida Hörmann (Violine) und Peter Tibor (Violoncello).

Foto: privat

Silber gab es für:

Valentina Bammer auf der Flöte

das Trio Sonnenschein in der Kategorie Kammermusik für Zupfinstrumente, bestehend aus den drei Harfinistinnen Arwen Holweg, Emilia Schanda und Naomi Schweeger

das Quartett Lohdyr in der Kategorie Kammermusik für Streichinstrumente, bestehend aus Zofia Kucharko (Violine), Felix Mörtl (Violine), Veronika Schmalwieser (Viola) und Alexander Stefanov (Violine)

das Trio del Mondo in der Kategroie Kammermusik für Zupfinstrumente, bestehend aus den Gitarristen Liam Ghahremani, Emil Kunesch und Lukas Szokoll

Foto: privat

Gold erspielten

Valentino De Rose am Schlagwerk (Klasse Gottfried Schnürl)

Leander Raab am Saxofon (Klasse Yukiko Krenn)

Les Papillons in der Kategorie Kammermusik für Streichinstrumente, mit Maria Kucharko, Miriam Malkoc, Benedikt Mittermayer und Laura Mörtl (alle Violine)

Gold und den Bundessieg in der Kategorie Blockflöte IVplus holte sich Isabella Zeitz mit 91,4 Punkten, sie wird von Izabela Kuderska-Sliwa unterrichtet.