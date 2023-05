Klosterneuburg: Vielen Dank für die Blumen

„Man bekommt eben überall alles“, spielen sie darauf an, dass es Blumen vom Diskonter bis zum Supermarkt nun überall „zum Mitnehmen“ gibt. Was dennoch für den Einkauf beim lokalen Floristen spricht? „Wir haben viel Ware aus Österreich, die auch qualitativ gut ist“, erklärt Bernd Schittenkopf. „Rosen, Tulpen, die kommen vielfach von lokalen, regionalen Gärtnereien.“

Auch in Petra Kaufmanns „Genuss und Geschenke“ ist schon alles für den Muttertag bereit. Kulinarisches und kleine, aber auch etwas größere Geschenke, individuelle Pakete, die Müttern Freude machen könnten. Am Samstag lädt die Unternehmerin, die selbst Mutter einer kleinen Tochter ist, darüber hinaus zum „Mama mach mal Pause Brunch“. Das Team hofft auf gutes Wetter, denn die Plätze drinnen, die sind schon ausreserviert.

Was sich Mütter sonst wünschen? Familienstadträtin Maria Theresia Eder, selbst Mutter, gratuliert allen Müttern zum Muttertag: „Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft und die Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern wohl die innigste die es gibt. Am Muttertag wird den Müttern für ihre Leistungen gedankt und gerade diese haben sich in den letzten Jahren stark verändert.“ Das betrifft vor allem die Erwerbsbiografien, die meisten Mütter sind heute auch berufstätig. „Auch ich weiß als Mutter von zwei Kindern welche Herausforderungen im täglichen Leben zu meistern sind. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglichst optimal zu ermöglichen, ist es wichtig die betroffenen Mütter, und damit auch die Familien, seitens der Gesellschaft aktiv zu unterstützen und die notwendigen Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen.“ Die Stadt Klosterneuburg sei sich dieser Verantwortung bewusst: „ Mit dem Ausbau der Kindergartengruppen (+16 Gruppen) und der Eröffnung einer weiteren Krabbelstube (Feldergasse) heuer im Herbst wollen wir Mütter und Familien unterstützen.“

Dann dürfen es gern auch wieder Blumen zum Muttertag sein.

