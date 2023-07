Großes Kino am Klosterneuburger Rathausplatz

Den ganzen August bis einschließlich Sonntag, 3. September, gibt es am Rathausplatz Kinoprogramm

Mi., 02.08. Buchclub

Do., 03.08. Akropolis Bonjour

Fr., 04.08. Rotzbub

Sa., 05.08. Maigret

So., 06.08. Mit Liebe und Entschlossenheit

Mo., 07.08. Mermaids Don't Cry (Diagonale)

Di., 08.08. Menschliche Dinge

Mi., 09.08. Die Gewerkschafterin

Do., 10.08. Tar

Fr., 11.08. Und dann kam Dad

Sa., 12.08. Final Cut of the Dead

So., 13.08. Die drei ??? - Erbe des Drachen

Mo., 14.08. Das reinste Vergnügen

Di., 15.08. Eröffnung der Shortynale 2023

Mi., 16.08. Die Unschärferelation der Liebe

Do., 17.08. Shortynale 30 Jahre „Muttertag“

Fr., 18.08. Empire of Light

Sa., 19.08. Tina What's Love Got To Do With It?

So., 20.08. Die Fabelmans

Mo., 21.08. Maria träumt

Di., 22.08. Caveman

Mi., 23.08. Im Taxi mit Madeleine

Do., 24.08. Das Lehrerzimmer

Fr., 25.08. Indiana Jones ‒ Rad des Schicksals

Sa., 26.08. Die Kairo Verschwörung

So., 27.08. Alma und Oskar (Diagonale)

Mo., 28.08. Feminism

Di., 29.08. Die drei Musketiere

Mi., 30.08. Rimini

Do., 31.08. Belle und Sebastian

Fr., 01.09. Champions

Sa., 02.09. Mein fabelhaftes Verbrechen

So., 03.09. Eismayer

Karten

Tickets zu € 9,- und € 12,50 (VIP Bereich) ab 17. Juli auf:

https://shop.eventjet.at/klosterneuburgfilm online zu buchen und an der Abendkassa