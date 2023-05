Gym Klosterneuburg: Mathe-Team holt NÖ-Sieg, bundesweit auf Platz zwei

In Mathe ist das BG/BRG Klosterneuburg Spitze: Das zeigen die tollen Erfolge bei NÁBOJ Mathematik, einem internationalen Mathematikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, der einmal pro Jahr an zahlreichen europäischen Standorten gleichzeitig ausgetragen wird. Bei NÁBOJ treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Teams von vier bis fünf Personen an und versuchen zusammen, in 120 Minuten so viele Aufgaben wie möglich zu lösen. Dabei stehen neben mathematischen Kenntnissen insbesondere auch Teamwork und Kreativität im Mittelpunkt. Eine Fähigkeit, die immer stärker gefragt ist.

Heuer wurde dieser Wettbewerb erstmals auch in Wien ausgetragen und die Teams des BG/BRG Klosterneuburg haben dabei großartige Leistungen erbracht. Einen besonders großen Erfolg durfte ein Team bestehend aus Schülerinnen und Schülern der 5B und 6B feiern, das mit 27 gelösten Aufgaben die Junior-Wertung im Raum Wien, Niederösterreich und Burgenland gewinnen konnte und auch österreichweit nur knapp auf den zweiten Platz verdrängt wurde. Dabei haben sie sich regional gegen 20 andere Teams durchgesetzt und mussten sich national nur einem von 65 anderen Teams geschlagen geben. „Lehrer Felix Heistinger hat die Schülerinnen und Schüler kompetent und mit viel Begeisterung auf diesen Wettbewerb vorbereitet“, lobt Direktorin Hemma Poledna, „herzlichen Dank auch an Michael Eichmair, Professor an der Uni Wien, der sich für Innovation der Reifeprüfung aus Mathematik einsetzt und mit verantwortlich zeichnet für die großartige Organisation und Durchführung des Wettbewerbs.“

27 Aufgaben konnte das Klosterneuburger Team richtig lösen. Foto: BGBRG Klosterneuburg

