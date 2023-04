In der Generalversammlung des Höfleiner Dorfvereins hat der bisherige Vorstand nach fast 25-jähriger erfolgreicher Tätigkeit seine Funktionen an einen neuen Vorstand übergeben. In seinem Bericht konnte der bisherige Obmann Manfred Hoffelner mit Stolz vortragen, dass in der bisherigen Geschichte des Vereins Höfleiner Organisationen und Einrichtungen mit einem Betrag von über 100.000 Euro unterstützt wurden.

