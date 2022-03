Neues Konzept für öffentliche Wege in Klosterneuburg

„Warum lässt die Gemeinde das zu?“ – mit dieser Frage aus der Bevölkerung sieht sich Stadtplanungs-Stadtrat Johannes Edtmayer (Grüne) in den vergangenen Wochen konfrontiert. Der Grund für den Unmut von Bürgern und Partei: die Handhabung öffentlicher Wege. Zuletzt sorgte ein Fall am Ölberg für Verwunderung:

„Es ist jetzt so passiert, dass die Nachbarn eines öffentlichen Weges das Bedürfnis hatten, diesen der Öffentlichkeit zu entziehen. Wir kennen das Beispiel vom Büttenweg und jetzt gibt es das Beispiel vom Ölberg, wo ganz offensichtlich eine private Absperrung stattgefunden hat“, erklärt Edtmayer.

Der Zaun am nicht ausgebauten Pfad – für viele ein Schleichweg – sei sogar mit einem Schloss versehen. Am abgesperrten Areal wurde sogar, trotz fehlender Nutzungsvereinbarung, angepflanzt.

Es gibt in etwa 400 Wege in Klosterneuburg und in etwa die Hälfte ist ausgebaut.“ johannes edtmayer Stadtplanungs-Stadtrat (Grüne)

Weg-Abkürzungen sind, vor allem in steileren Gebieten in der Stadt kein Einzelfall. Edtmayer bilanziert: „Es gibt in etwa 400 Wege in Klosterneuburg, und in etwa die Hälfte davon ist ausgebaut bzw. nicht ausgebaut.“

Fragen nach Nutzungsrecht und Haftbarkeit stiften Verwirrung – mit einem Dringlichkeitsantrag wollen die Grünen Klarheit schaffen. Die Forderung: „Der Gemeinderat bekennt sich zum Erhalt der öffentlichen Wege. Der Gemeinderat beauftragt daher die Ausschüsse für Recht, für Mobilität und Verkehr sowie den Ausschuss für Stadtplanung, Konzepte für den Ausbau und Erhalt der öffentlichen Wege zu erarbeiten und zu präsentieren.“

Verkehrssausschuss: „Schon beschlossen“

Die Thematik selbst ist im Gemeinderat nicht umstritten – die Parteien sind sich einig, dass die Wege systematisch aufgearbeitet werden müssen. Aber: Der Antrag selbst stößt sauer auf. „Alle, die im letzten Verkehrsausschuss dabei waren, werden wie ich ein Deja-vu gehabt haben“, ist Stadtrat und Ausschuss-Vorsitzender Johannes Kehrer (PUK) überrascht. Denn: Dieses Anliegen sei bereits in seinem Gremium behandelt worden.

„Genau die Vorgehensweise aus dem Dringlichkeitsantrag haben wir im Ausschuss schon beschlossen. Wir haben gesagt, dass all diese gewidmeten Wege seitens der Stadtplanung als Kooperation überprüft werden und dann rechtlich beleuchtet werden“, erinnert sich Kehrer, der seine Unverständnis auch direkt an Stadtrat Edtmayer richtet: „Du warst als Stadtplaner das erste Mal im Verkehrsausschuss und wir haben gesagt, dass wir gemeinsam an dem arbeiten und ein Konzept erstellen.“

Warum dann ein Dringlichkeitsantrag notwendig ist, erschließt sich dem Verkehrsstadtrat nicht: „Da muss man die Motivation dahinter klären, es kann ja wohl nur parteipolitischer Natur sein. Diese Initiative hat der Verkehrsausschuss als Gremium beschlossen und natürlich werden wir das auch umsetzen. Und ja, in der NÖN wird dann halt stehen ,Grüne beantragen Wege‘ – ich kann damit leben, das Inhaltliche der Arbeit ist mir wichtiger.“

Die stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende Stadträtin Maria Theresa Eder (ÖVP) gibt Kehrer Recht: „Es wurde im Ausschuss genau so besprochen. Warum wir da jetzt diskutieren müssen, weiß ich eigentlich nicht, um ganz ehrlich zu sein.“

Das Warum beantwortet Antragssteller Edtmayer: „Ich sehe nicht so, dass alles schon besprochen ist. Das ist ein wichtiges Thema und es braucht noch weitere Gespräche und auch eine zweite Runde im Verkehrsausschuss.“

