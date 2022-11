Kritzendorfer Vereinsgebäude wurde ein Raub der Flammen

Der Brand im Strombad Kritzendorf sitzt den Strombadlern immer noch in den Knochen. Besonders betroffen sind die Mitglieder des Vereins Donausiedlung Kritzendorf (VDK). Ihr Vereinsgebäude liegt neben dem Bauhof der Stadtgemeinde in Schutt und Asche. Aber davon lassen sich die Mitglieder des VDK nicht unterkriegen. Sie sehen bereits kurz nach dem Brand wieder positiv in die Zukunft.

„Für uns waren das wertvolle Dinge, aber die gibt’s halt jetzt nicht mehr.“Claudia Vaca

„Wir sind für die Siedler da und versuchen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde, das Strombad zu erhalten, zu beleben“, erklären Claudia Vaca und Thomas Konsel, Obfrau und Obfrau-Stellvertreter, den eigentlichen Zweck des Vereins.

Seit einigen Jahrzehnten gewährleistet der VDK außerdem die Sicherheit und kümmert sich um die Sportstätten des Strombades. Das Zentrum des Vereins war bis 2. November das Vereinshaus gleich neben dem Bauhof der Stadtgemeinde im Strombad.

Bereits in den 1940er Jahren war das spätere Vereinshaus eine Unterkunft für Bedienstete. Das Haus wurde dann später dem Verein von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren steckte der VDK dann nicht nur viel Geld, sondern vor allem auch viel Zeit und Arbeit in das Haus. So wurde erst vor kurzem die Elektrik in dem Vereinsheim erneuert.

Jetzt wurde das Haus ein Raub der Flammen. Wichtige Dokumente, alte Pläne und Fotos oder die Buchhaltung gingen verloren. Nur wenige Dinge konnten sie aus den Brandresten retten. „Für uns waren das wertvolle Dinge, aber die gibt’s halt jetzt nicht mehr“, erklärt Vaca.

„Wie man sieht, ist ein Einsatzfahrzeug für das Strombad lebenswichtig.“

Trotz all dem Leid sind Vaca und Konsel froh, dass sich das Feuer nicht noch weiter ausgebreitet hat. Das ist auch ihrem Einsatz als Mitglieder der Feuerwehr zu verdanken. Sie waren mit dem über 30 Jahre alten Strombad-Feuerwehrfahrzeug an Ort und Stelle und konnte eine Wasser-Barriere zum nächsten Haus errichten. In dieses Fahrzeug will der VDK auch Spenden, die der Verein nun aufgrund des Brandes bekommt stecken.

„Wie man sieht, ist ein Einsatzfahrzeug für das Strombad lebenswichtig“, spricht Vaca vielen Strombadlern aus der Seele. Damit das auch in Zukunft sichergestellt werden kann, braucht die FF Kritzendorf ein neues Fahrzeug für das Strombad. „Da wir davon ausgehen, dass unser Schaden von der Versicherung gedeckt wird, wollen wir Spenden gebündelt an die Feuerwehr Kritzendorf geben“, hoffen Vaca und Konsel aber dennoch auf Unterstützung der Kritzendorferinnen und Kritzendorfer.

„Schauen, wo wir stehen“

Nun sind erst einmal die Versicherungen am Zug. Danach kann auch der VDK sein weiteres Vorgehen einschätzen: „Im Frühjahr schauen wir mal, wo wir stehen.“ Wunsch des Vereins ist es, die Optik des alten Vereinshauses zu bewahren. Schon jetzt steht fest, dass ein neues Haus höher gebaut werden müsste, denn derzeit ist Baustopp im Strombad.

