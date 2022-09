Kinderbetreuung in Klosterneuburg: Die Bilanz eines Sommers

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Neun Wochen Ferien – was die Kinder freut, sorgt bei vielen Eltern für Sorgen. Wer soll – vor allem – die Kleinsten in dieser Zeit beaufsichtigen? In Klosterneuburg gab es nun wieder das Angebot einer Ferienbetreuung in Kindergärten und Schulen. Am Ende der Ferien kann eine gute Bilanz darüber gezogen werden.

„Es freut mich, dass unsere Sommerangebote in der Stadt in der kindergarten- und schulfreien Zeit wieder umgesetzt werden konnten, damit wird für viele Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert“, meint die zuständige Familienstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP).

Auch in diesem Sommer wurde in Klosterneuburg und den Katastralgemeinden ein durchgängiges Betreuungsangebot für Kindergartenkinder angeboten und auch sehr gut angenommen. Davon konnten sich die zuständige Familienstadträtin Eder und Referatsleiterin Sandra Helmich vor Ort überzeugen.

Neben der von den NÖ Landeskindergärten in den Sommerferien angebotenen sechswöchigen Betreuung (1.-3. und 7.-9. Woche) wurde seitens der Stadtgemeinde Klosterneuburg mit dem Sommerkindergarten eine Betreuung in den Ferienwochen 4 bis 6 zur Verfügung gestellt und von an die rund 40 Kinder genutzt.

Auch in den Schulen wurden die Sommerhorte sehr gut angenommen, so wurden in der Volksschule Kritzendorf 19, Volksschule Kierling 41, Volksschule Hermannstraße 64 Kinder im Sommer betreut. In der Volksschule Albrechtsstraße, organisiert vom Verein Integrative Nachmittagsbetreuung, werden traditionell mit einem siebenwöchigen abwechslungsreichen Sommerprogramm die meisten Schüler in den Ferien betreut.

Wichtig ist es niemanden im Regen stehen zu lassen, deshalb wird je nach Einkommen mittels Ferienbetreuungsscheck und in besonderen Härtefällen mittels des Sozialfonds der Stadt Klosterneuburg ein Zuschuss gewährt.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.