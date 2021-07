Die Absichtserklärung verschriftlicht Pläne, die seit dem Kino-Aus 2013 immer wieder aufgepoppt, letztlich aber doch verworfen wurden. Jetzt sollen sie Wirklichkeit werden: „Ziel ist es, die stadteigenen Veranstaltungsstätten zu erweitern und damit den wachsenden Bedarf der Stadt selbst und ihrer Kulturschaffenden zu decken und neue Möglichkeiten für mittelgroße Formate zu bieten“, heißt es.

Kulturstadträtin Verena Pöschl (ÖVP) ergänzt: „Ich denke an Jazz, Theater, Kabarett, aber auch an Kino“ – und das alles als Bereicherung zu bestehenden Möglichkeiten, nicht als Konkurrenz. Pöschl: „Mit der Babenbergerhalle, dem Stadtmuseum, dem Rathauspark und dem Stift Klosterneuburg ist die Obere Stadt zu einem Zentrum für Kultur in Klosterneuburg herangewachsen. Eine mittelgroße Veranstaltungsstätte, wie das Kino es bieten könnte, ergänzt dieses Angebot wunderbar.“

„Die Obere Stadt ist zu einem Zentrum für Kultur herangewachsen. Eine mittelgroße Veranstaltungsstätte ergänzt dieses Angebot wunderbar.“ Verena Pöschl, Kulturstadträtin (ÖVP)

Der Grundsatzbeschluss hat das Unterfangen nach einigen Anläufen erneut ins Rollen gebracht. Der nächste Schritt: Eine Machbarkeitsstudie samt Kostenerhebung, die die Finanzierbarkeit des Projekts prüft. Außerdem in Arbeit: ein Sanierungsplan und ein Konzept für die „multifunktionale Nutzung des Saales für die Genres Kino, Konzerte, Theater, Tanz, Kleinkunst sowie alternative Veranstaltungsmöglichkeiten und Vorträge“.

Der Wunsch nach Filmen und Events trifft auf das Streben nach Belebung des Stadtkerns. Die Mitglieder des Kulturausschusses sind überzeugt von ihren Ideen: „Das neue Kino wird den ganzen Rathausplatz und die Obere Stadt aufwerten und ein Anstoß sein, um die Kultur- und Gastronomie-Szene zu stärken, damit in Klosterneuburg endlich wieder mehr los ist!“, hofft Jugendgemeinderat Darius Djawadi (NEOS).

Genau diese Entwicklung, nämlich „die Aufwertung des Rathausplatzes als Treffpunkt für die Menschen und Stärkung der Kultur“ ist im Stadtentwicklungskonzept STEK2030+ verankert, betont Gemeinderätin Elisabeth Beer (PUK).

Der Kulturausschuss im Kino: Irene Edtmayer, Elisabeth Beer, Michael Müller-Fembeck, Verena Pöschl, Christopher Schulz und Darius Djawadi (v.l). NÖN

Noch muss das Budgetäre geklärt werden – wenn es zu einer Realisierung kommt, wünscht sich Gemeinderat Matthias Finkentey (Grüne), dass sich Kulturschaffende bei der Planung und Bespielung einbringen können. „Es gibt Kulturschaffende aus allen Kunstsparten in Klosterneuburg und Umgebung, die sich auskennen. Das ist eine große Chance, deren Expertise gleich von Anfang an und im späteren Betrieb einzubinden“, unterstreicht Finkentey, selbst lange in der Leitung von Kultureinrichtungen tätig.

„Auch in der Politik darf man manchmal träumen, und die Wiedereröffnung des Kinos gehört zu meinen Träumen. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Traum so schnell greifbar wird“, blickt die Kulturstadträtin einer Realisierung optimistisch gegenüber. Aber: „Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns.“