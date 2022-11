Viel Müh und Mäh beim Almabtrieb in Kierling

Jetzt mussten die Schaulustigen eh schon drei Jahre auf einen richtigen Almabtrieb warten und dann so was. Just die Stars des Events, die Kühe, zierten sich nämlich. Kaum war der Zaun offen, rannte die Herde im Galopp los. Nur leider in die falsche Richtung und weg von der Menschenmasse. Geduld war also abermals gefragt.

„Ob’s heim wollen oder nicht, ist uns egal, sie müssen heute“, sagte Landwirt Daniel Fanta im Vorfeld noch frech. Dass die Rinder – 14 Kühe, ein Stier und elf Kälber – dann wirklich zurück auf den Hügel flüchteten, brachte den Bauern und das Publikum zum Schmunzeln.

Schließlich mussten die Paarhufer parieren und in das Winterquartier siedeln. Dort wartete nicht nur auf die vierbeinige Herde jede Menge Gemütlichkeit, auch die zweibeinigen Marschleute konnten für die eine oder andere Köstlichkeit im Hof Platz nehmen.

Der „Janka vom Votern“

Dass Kierling nach der Pause wieder einen Almabtrieb feiern konnte, ist nicht selbstverständlich. Daniel Fanta führte fort, was sein Vater, der zu früh verstorbene Hans Fanta, vor über 20 Jahren begonnen hat.

Die Schaulustigen dankten dem Fanta-Spross mit Applaus. Fanta selbst dankte ebenso: „Das Jahr hat ein großes, tiefes Loch in unserem Betrieb und in Kierling hinterlassen. Aber Tradition muss weiter gehen. Ohne die Unterstützung von Freunden, Familie und meiner Anna würde das alles nicht stattfinden.“ Und der Hansi war dann doch dabei: „Ich trag’ heut’ den Janka vom Votern.“

