Die Mehrheit der EU-Bürger ist für die Beibehaltung der Sommerzeit. Zu diesem Ergebnis kam eine Online-Umfrage bei der 4,6 Millionen EU-Bürger ihre Meinung über den Wechsel von Sommer- und Winterzeit kundtaten. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer waren gegen das Hin und Her der Zeitumstellung und wollen die Sommerzeit als dauerhafte Einrichtung für das ganze Jahr. „Die Menschen wollen das, wir machen das“, ist für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker diese Umfrage bindend. Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben.

Die Österreicher dürften dieses Anliegen der ewigen Sommerzeit mit Mehrheit befürworten. EU-Verkehrsminister Norbert Hofer zum Kurier: „Beim letzten informellen Infrastrukturministerrat war das Thema bereits auf der Agenda. Wir könnten im Dezember eine generelle Annäherung finden und schnell eine Lösung herbeiführen. Dann kommt vielleicht ewiger Sommer.“ Als ein wichtiger Grund der Einführung der Sommer- und Winterzeit galt die Überzeugung, mit der Sommerzeitregelung durch eine bessere Nutzung des Tageslichts Energie sparen zu können. Diese These ist schon lange sehr umstritten. Aber was für Auswirkungen hat es, wenn wir generell die Zeit eine Stunde vorstellen?

„Wir haben alle einen Biorhythmus, sind also zeitlich vorprogrammiert. Das Umstellen der Zeit bringt diesen Biorhythmus durcheinander.“ Peter Kaufmann, Allgemeinmediziner

Der renommierte Allgemeinmediziner Peter Kaufmann aus Kritzendorf weiß aus seiner Erfahrung, dass das Hin und Her der Zeitumstellung für den Menschen nicht unerheblichen Stress bedeutet. Kreislaufprobleme, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Probleme bei Zuckerkranken machten in der Zeit-Umstellungsphase den Menschen oft zu schaffen. „Wir haben alle einen Biorhythmus, sind also zeitlich vorprogrammiert. Das Umstellen der Zeit bringt diesen Biorhythmus durcheinander“, so Kaufmann, der auf einen vollen Beobachtungszeitraum ab der Einführung der Sommerzeit 1980 zurückblicken kann.

Welche für Auswirkungen eine permanente Sommerzeit für den Menschen haben wird, ist auch für Kaufmann noch nicht absehbar: „Ich bin selbst sehr gespannt, wie sich das auswirken könnte, denn Erfahrungen gibt es bislang ja keine.“ Fakt ist, dass das ganze Jahr eine Stunde früher aufgestanden werden muss, also vorwiegend bei Dunkelheit.

Kaufmann: „Aufstehen, wenn es noch ganz finster ist, kann für den Menschen ein Problem bedeuten. Ob für uns das wirklich gut ist, und was das wirklich bedeutet, darauf bin ich selbst gespannt. Wir würden dann immer gegen die Zeit leben.“

„Durch die derzeit europaweit gültige Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit haben manche Personen, und damit auch Schüler, in der Zeit der jeweiligen Umstellung eine Art ‚Mini-Jetlag‘, der sich je nach Konstitution bei manchen stärker und bei anderen weniger auswirkt“, weiß Schulstadträtin Maria Theresia Eder. In den Wintermonaten sollte man, so Eder, in unseren Breiten berücksichtigen, dass bei Beibehaltung der Sommerzeit die ersten Stunden des Tages noch im Dunkeln verbracht werden: „Das trifft natürlich auch Schüler, die im Winter noch im Dunkel aufstehen müssten und es erst nach der ersten Schulstunde hell wird.“

Seitens der Wirtschaft sprechen sich Markus Fuchs, Außenstellen-Obmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich, und Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel klar für eine Änderung des derzeitigen Zeitsystems aus: „Die Umstellung der digitalen und EDV-gesteuerten Systeme ist für die Wirtschaft sehr kostspielig.“

Auch die Leistung der Mitarbeiter würde unter der Umstellung leiden

Oelschlägel: „Durch das jetlag-artige Verhalten der Mitarbeiter dauert es doch einige Zeit, bis der gewohnte Leistungsgrad wieder erreicht wird.“ Die Vorteile einer durchgehenden Sommerzeit seien auf alle Fälle größer als das derzeitige Hin und Her.