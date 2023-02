"Interne" am Klosterneuburger Spital: Weniger Betten, aber kein Aus

Nationalrat und SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan legt nach, die Landesgesundheitsagentur dementiert. Wie es um die interne Abteilung des Landesklinikums Klosterneuburg steht, da scheiden sich die Geister: Silvan will von einer Schließung wissen. Die wird von offiziellen Stellen aber zurückgewiesen.

„Ich will die Politik draußen haben aus meinem Krankenhaus.“ Herbert Huscsava Ärztlicher Direktor

Unbeeindruckt von dem Dementi verkündet der Abgeordnete, der schon vor zwei Wochen vor einer möglichen Schließung gewarnt hat, abermals: „Die ÖVP lässt die interne Abteilung 1 im Landesklinikum Klosterneuburg schließen.“ Vor der Wahl habe laut Silvan keine Info nach außen dringen dürfen, jetzt sei „die Katze aus dem Sack“ und „die Schließung wird eiskalt durchgezogen“, ist sich der Nationalrat sicher.

Auch FPÖ-Bezirksobmann Andreas Bors habe ähnliche Vorwürfe gehört und ist verärgert: „Diese Schließung sowie das Vorgehen sind eine bodenlose Frechheit.“ Der Tullner FPÖ-Politiker verweist dabei auf anonyme Anrufe.

Interne Chats – Land und Klinik dementieren

Und SPÖ-Nationalrat Silvan bezieht sich auf eine interne Chat-Nachricht, die auch der NÖN vorliegt. Die Echtheit lässt sich seitens der NÖN nicht überprüfen, auch nicht, wann ein Screenshot der Nachricht aufgenommen wurde. Der Inhalt ist aber unmissverständlich: „Der erste Schritt wird sein, die Betten offiziell auf 18 runterzureduzieren. Auch wenn man die abgegebenen Versetzungen auf ihr Maximum von sechs Monaten hinauszögert, löst es langfristig nicht die zukünftige Personalnot. Es wurde der daraus resultierende Entschluss gefasst, die Interne 1 aufzulösen“, soll eine Person in Leitungsfunktion – sie dürfte den Screenshot nicht erstellt haben – berichten.

Was ist da dran? Die ÖVP – der SPÖ-Nationalrat Silvan einen „Vorgang, der an Dreistigkeit kaum zu überbieten ist“ vorwirft – will sich abermals nicht äußern und verweist auf die Landesgesundheitsagentur (LGA). Dort heißt es: „Wie bereits seitens des LK Klosterneuburg informiert, dementieren wir eine Schließung der internen Abteilung am Landesklinikum.“ Die Station erfülle „einen essenziellen Versorgungsauftrag. Wir ersuchen im Zusammenhang mit Desinformationen hinsichtlich Schließungen um Rücksichtnahme auf all jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der Abteilung Innere Medizin arbeiten“, bittet Franz Laback, LGA-Geschäftsführer der Region Mitte.

Das Team sei mit hohem persönlichen Engagement für die Patientinnen und Patienten im Einsatz. Und trotz schwieriger Situation am Arbeitsmarkt „ist das LK Klosterneuburg bemüht, freie Stellen schnellstmöglich zu besetzen und sich weiterhin als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt zu präsentieren“, erklärt Laback.

„Kurzfristige Überbrückung“

Zur Inneren Medizin zählt eine Vielzahl an Behandlungsangeboten: etwa Kardiologie, Onkologie oder in Kooperation mit anderen Standorten die Remobilisation und Nachsorge. Das LK Klosterneuburg zählt insgesamt drei Interne Stationen, wobei eine zwischenzeitlich zur Covid-Abteilung umfunktioniert wurde. Die angesprochene Interne 1 hat eine Kapazität von 32 Betten. Insider verraten: „Weil Pflegekräfte fehlen, wurde um ein paar Betten reduziert. Mehr ist es nicht.“

LK-Betriebsrätin Michaela Mayr weiß: „Der Personalmangel ist ein österreichweites Problem. Viele wollen nicht mehr am Krankenbett stehen.“ Das erfordere Flexibilität, betont Mayr: „Trotz Personalmangel ist der Personalschlüssel nicht unterschritten. Betten zu reduzieren, heißt nicht, dass nachher keine Betten zur Verfügung stehen, sondern es ist eine kurzfristige Überbrückung.“ Auch in anderen Spitälern sei das „gelebte Praxis“.

Ein Stations-Aus weist sie ebenso zurück: „Solche Meldungen schaden jedem von uns – dem Ruf des Hauses, den Mitarbeitern und auch den Patienten.“ Das sieht auch der ärztliche Direktor Herbert Huscsava so. Er appelliert: „Ich will die Politik draußen haben aus meinem Krankenhaus.“

Schachspiel Krankenhaus

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.