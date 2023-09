B14: Erneuerung der Fahrbahn in Kierling

Entspricht nicht den modernen Verkehrserfordernissen: Die Landesstraße B 14 prägt nicht nur bereits vorhandene Spurrinnen und Verdrückungen auch die mit den Einbautenverlegungen verbundenen Grabungen hat die Fahrbahn mitgenommen. Da die Stützmauer die Landesstraße von Kierlingbach trennt ebenfalls Abnützungserscheinungen aufwies, haben der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Klosterneuburg eine Erneuerung der Fahrbahn samt Stützmauer in diesem Bereich beschlossen. Die Fertigstellung für die Stützmauer und geplante Erneuerung der Fahrbahn hat Abgeordneter zum NÖ Landtag Michael Sommer in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer am 1. September vorgenommen.

Die Ende der Arbeiten an der Stützmauer mit Ende August: Diese wurde von der Firma Porr entlang der B 14 von km 10,850 bis km 10,925 wurde mit einer Stahlbetonkappe als Randbalken und Vorsatzschale versehen. Zusätzlich fand eine Erneuerung des Geländers und eine Ausführung der Böschung zum Kierlingbach als Steinstützkörper. Die Kosten für die Sanierung der Stützmauer betragen rund 180.000 Euro, wovon das Land NÖ rund 130.000 Euro und die Stadtgemeinde Klosterneuburg rund 50.000 Euro trägt.

Die Erneuerung der Fahrbahn folgt im Oktober durch die Fa. Pittel und Brausewetter zwischen Kierling und Doppeln. Dabei wird ab der Kreuzung B 14/Neugassse bis zur Kreuzung B 14/Doppelngasse auf einer Gesamtlänge von rund 750 m die schadhaften oberen Asphaltschichten aufgearbeitet – Eine neue hochstandfeste Tragschichte beziehungsweise ein neuer Belag wird aufgebracht. Dem heutigen Verkehrsstandard und örtlichen Verhältnissen entsprechend wird eine Fahrbahn mit einer Breite von mindestens 6,5 m ausgeführt. Ebenso werden die Fahrbahnbeläge der Abstellflächen und der bestehenden Bushaltestelle im Zuge der Asphaltierungsarbeiten mit einer neuen Deckschichte versehen. Die Gesamtkosten von rund € 350.000 werden alleine vom Land NÖ getragen.

Der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Klosterneuburg danken den Anrainerinnen und Anrainern sowie allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Bauarbeiten.