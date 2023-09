Kreuze und neue Zeitkapseln auf Klosterneuburger Stiftstürme gesetzt

Die im Vorjahr zur Renovierung abgenommenen Kirchturmkreuze wurden gestern, Dienstag, wieder auf die Spitzen der beiden Kirchtürme des Stiftes Klosterneuburg aufgesetzt. Zwei neue Zeitkapseln wurden in den Kugeln unterhalb der beiden Kreuze hinterlegt.

„Das Kreuz als christliches Symbol setzen wir ganz bewusst auf unsere Kirchtürme. Nicht als schmückende Accessoire in luftiger Höhe, sondern als Zeichen unseres Glaubens, den gekreuzigten Jesus Christus. Dort sollen sie von weitem strahlen, sie sollen uns Kraft geben, wenn wir unsere Blicke nach oben richten“, betonte Propst Anton Höslinger in seiner Predigt, bevor er Kreuze und Zeitkapseln segnete.

Foto: Stift Klosterneuburg/Walter Hanzmann

Nach dem Gottesdienst wurden die Zeitkapseln und Kreuze mit einem Kran auf den Nord- und Südturm gehoben und in 85 Meter Höhe aufgesetzt. Kein leichtes Unterfangen: Schließlich wiegt jedes Kreuz 250 Kilogramm. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Arbeit der Kirchturmkletterer gespannt.

Die Zeitkapseln wurden in den Kugeln unter den Kreuzen platziert. Was da drinnen ist? Da lässt sich das Stift nicht in die Karten schauen - „ein Sudoku“ oder „eine Nachricht an die Außerirdischen“, wird da gescherzt. Fix ist: Neben Dokumenten mit geheimen Inhalten sind auch Hinweise auf die jeweils andere Zeitkapsel enthalten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Neo-Propst Anton Höslinger, Ex-Administrator Maximilian Fürnsinn und Stiftspfarrer Reinhard Schandl haben Botschaften für die Ewigkeit hinterlassen, ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stifts.

Kapseln erzählen von Sorgen und Wünschen der Menschen

Die hinterlegten Dokumente wurden, so wie die bei der Demontage der alten Kreuze gefundenen Schriften aus dem Jahr 1885, wieder auf Pergament angefertigt und die Kapseln selbst in Kupfer ausgeführt. Beides Materialien, die, wie sich gezeigt hat, den extremen Wetterbedingungen in den Türmen standhalten.

Eine Kapsel enthält die aktuelle gesellschafts-politische Situation und die Herausforderungen der Gegenwart. Es sind Ratschläge angeführt, was die Menschen in Zukunft besser machen könnten. Für das zweite Schriftstück wurden Menschen zu ihren Ängsten, Sorgen und Wünschen befragt. Ihre Antworten wurden zusammengefasst und in die Kapsel gelegt. Die genauen Inhalte sind jedoch „topsecret“. Ein drittes Dokument listet alle an der Renovierung der Kirchtürme Beteiligten namentlich auf.

Inhalte der alten Zeitkapseln