Defi im Nassbereich: Gefahr für die Retter

Warum der im Happyland stationierte Defibrillator nicht zum Einsatz kam, ist dem Schwiegervater eines verstorbenen Badegastes nicht schlüssig.

Tragödie im Happyland Schwiegervater von Totem: „Es braucht Aufklärung“

„Es war kein in Erster Hilfe geschulter Bademeister, der mit Defibrillator hätte eingreifen können, zu sehen“, so die Behauptung des Augenzeugen Peter Wagner. Happyland-Geschäftsführer Wolfgang Ziegler widersprach dieser Beobachtung. „Ein Bademeister war sehr rasch beim Unfall zugegen und hat gemeinsam mit zwei weiteren Badegästen Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet.“

Dass kein Defibrillator zum Einsatz kam, bestätigt der Geschäftsführer, begründet dies aber auch wie folgt: Der Einsatz eines Defibrillators wäre im nassen Beckenbereich nicht vorgesehen. Die entsprechende Schulung hätte man vom Roten Kreuz erhalten.

RK-Bezirkstellenleiter Thomas Wordie informiert über Verwendung des Defis im Nassbereich. Foto: Stadtgemeinde Klbg, Stadtgemeinde Klbg

„Diese Aussage stimmt so nicht ganz“, so der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuz Klosterneuburg, Thomas Wordie. Er dürfe sehr wohl eingesetzt werden, nur müsse man gewisse Grundregeln beachten. „Der Brustkorb des Patienten muss trocken sein, damit die Elektroden auf trockener Haut angebracht werden können, und der Patient darf nicht auf einer stromleitenden Unterlage liegen“, so Wordie. Am Beckenrand, wo die Gefahr bestünde, dass mit Wasser gespritzt wird, ginge man das Risiko besser nicht ein, denn damit gefährde man Patient und Retter.

Ergo müsse der Patient in eine trockene Umgebung verlegt werden, dann könne man erst mit dem Defibrillator arbeiten.

Herzdruckmassage wichtiger als Defibrillator

Das Allerwichtigste sei aber mit der Herzdruckmassage sofort zu beginnen. So könne es im Notfall wichtiger sein, die Massage zu starten, als den Patienten in eine trockene Umgebung zu verlegen. Diese Art von lebensrettenden Entscheidungen könne man aber nur vor Ort treffen.

„Wie das in diesem Fall gehandhabt, und ob richtig gehandelt wurde, kann ich natürlich nicht feststellen, weil ich nicht zugegen war“, so der RK-Bezirksstellenleiter, der die Kompetenz der Bademeister im Happyland bestätigt: „Sie machen bei uns laufend Schulung und werden immer auf den neusten Wissenstand, was Lebensrettung betrifft, gebracht.“