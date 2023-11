Klosterneuburgs Leopoldi Bar-Chef: „Will mich mehr der Familie widmen“

„Ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Inhaber. Ich will mich jetzt mehr meinen zwei Kindern und meiner Frau widmen“, so der Beweggrund für Bernd Wiechenthaler, Chef der Leopoldi Bar am Kardinal Piffl-Platz, einen Nachfolger zu suchen.

Der binnen kurzer Zeit schon zur Klosterneuburger Institution gewordenen Bar-Chef hat diesen Entschluss schon seit längerer Zeit gefasst. Jetzt will er ihn umsetzen. „Dieser Beruf ist ja nicht unbedingt familienfreundlich: fast keine Urlaube, kein Wochenende, arbeiten bis spät in die Nacht. “

Das Lokal gibts seit 1987, Wiechenthaler steht seit 2012 als alleiniger Verantwortlicher hinter der Schank. Er ist ein Wirt mit Leib und Seele, der ideale Repräsentant seines Lokals. Aber: „Die Begeisterung lässt in den Jahren langsam nach. Diese Arbeit macht schon Spaß, aber die Gegenpole sind zu streng. Ich schau einmal, dass ich die Übergabe ordnungsgemäß über die Bühne bringe.“

Bernd Wiechenthaler ist gelernter Einzelhandelskaufmann und war vor seiner Berufung als Lokal-Chef in der Telekommunikationsbranche tätig. Nach der Übergabe des Lokals will er sich einen „normalen“ Job suchen. „Es ist eben so, dass mir im Laufe der Zeit meine Familie wichtiger geworden ist.“ Das kleinere seiner zwei Kinder kommt jetzt in die Schule: „Ich will das jetzt voll miterleben.“

Das Lokal mit seinen vielen Stammgästen sucht einen neuen Chef. Foto: NÖN, Hornstein

Der Kardinal Piffl-Platz war früher ein Lokalzentrum. Um die sechs Lokale umsäumten den Park. Jetzt könnte der Platz als Unterhaltungs und Lokalmeile bald seine Bedeutung verlieren. Auch Sabrina Kreutzberger, die Chefin des „Sabrina's“, vis á vis der Leopoldi-Bar, will ihren Beruf auf den berühmten Nagel hängen, sucht entweder einen Nachfolger, oder aus dem Lokal könnte eine Wohnung werden. Wie schwer haben es die Gastronomen heute?

„Mit einem so kleinen Lokal wie meinem ist es wahrscheinlich etwas leichter. Aber auch ich hatte Schwierigkeiten. Vom Rauchverbot, über Anrainerbeschwerden bis hin zur Teuerung, haben wir bis jetzt aber alles überstanden. Gäste habe ich immer genug gehabt, weil die meisten Stammgäste sind. Jetzt läuft es gut, das ist auch für die Nachfolger wichtig zu wissen.“

Hat sich schon potenzielle Nachfolger gemeldet? „Es ist zwar erst seit letzter Woche inseriert, aber ja, es sind schon Anfragen da und auch schon Besichtigungen ausgemacht. Ob das allerdings etwas wird, weiß ich nicht. Das wird man alles sehen.“