KEM-Team Wienerwald setzt auf vier Sofortmaßnahmen

Es geht voran in der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Zukunftsraum Wienerwald. 2021 von Klosterneuburg gemeinsam mit den Nachbargemeinden Mauerbach, Purkersdorf und Pressbaum gegründet, bezog Herwig Kolar als KEM-Manager im Februar sein neues Büro in der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft in Klosterneuburg.

Seitdem war Kolar nicht untätig, und vergangenen Dienstag fand ein weiteres Arbeitstreffen des Kernteams der Modellregion statt.

Nach der bereits bei Gründung der KEM erfolgten prinzipiellen Einigung auf ein Elf-Punkte-Arbeitsprogramm in den nächsten Jahren legten die Vertreter der Gemeinden nun ein Programm zur Umsetzung im ersten Jahr fest.Gemeinden mit gutem Beispiel voranVier Themen wollen die vier Gemeinden nun zügig umsetzen, und haben sich dabei für Maßnahmen entschieden, die den eigenen Wirkungsbereich betreffen. So kann einerseits rasch gehandelt werden, andererseits wollen die Vertreter damit zeigen, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht.

Punkt eins ist der Ausbau der Photovoltaik: „Da sind die Gemeinden eh schon dran, aber hier wollen wir nochmal richtig Gas geben“, gibt Herwig Kolar vor. Rein sprichwörtlich, selbstverständlich.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt darauf, die thermische Sanierungsrate zu erhöhen, bei Nummer drei lautet die Devise „Raus aus Gas und Öl“, in Gemeindegebäuden soll der Austausch alter Energie- und Heizungsanlagen auf nachhaltige, klimagerechte Alternativen forciert werden. Schließlich sollen Steuerungsanlagen in Gemeinden, Schulen energieeffizient modernisiert werden.

„Diese vier laufen parallel und kommen in Wahrheit ohnehin nicht ohne einander aus“, resümiert Kolar. Er selbst unterstütze die Gemeinden in diesen Agenden, helfe, den Status quo zu erheben und einen individuellen Fahrplan festsetzen. In den nächsten fünf Jahren planen die KEM-Gemeinden „mächtig große Schritte“.

Weitere Pläne für Private

Übers nächste Jahr hinaus wird ein weiterer Punkt: „Raus aus Gas und Öl für den privaten Sektor“. „Da haben wir keine großen Fördermöglichkeiten, wollen aber die aus Bund und Land abholen“, so Kolar, der dazu regelmäßige Energieberatungstage und Informationsveranstaltungen plant.

Dazu soll auch der Erfahrungsaustausch im privaten Bereich angekurbelt werden, nach dem Motto „Voneinander lernen“ sollen Bürgerinnen und Bürger, die schon Energieeffizienzmaßnahmen gesetzt haben, ihre Tipps weitergeben.

Parallel zu den nun geplanten Maßnahmen findet schon einiges statt, betont KEM-Manager Kolar. In Klosterneuburg derzeit im Vordergrund: Abwärme aus dem Abwasserkanal nutzen, und die Aufstockung der E-Ladeinfrastruktur.

Der „Nicht-Mehr-Ganz-Neujahrs“-Vorsatz: Das Kernteam will häufiger zusammenkommen, um sich auszutauschen. Kolars Aufforderung: „Ich freue mich, wenn hier auch neue Leute dazukommen. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mitzuwirken.“

