Plastikfreier Kaffeegenuss im Klosterneuburger Rathaus

Grünen-Stadträtin Eva-Maria Feistauer setzte sich dafür ein, dass der Kaffeegenuss im Rathaus plastikfrei ist. Auf ihre Initiative hin ist es gelungen, auf nachhaltige Becher umzustellen. Nach der Babenbergerhalle, wo bereits letztes Jahr umgestellt wurde, kommt das schwarze Heißgetränk in all seinen Varianten nun auch im Verwaltungskomplex auf dem Rathausplatz in Pappbechern aus dem Automaten. Die Gebinde sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch hochwertig, komfortabel und besser isoliert als ihre Vorgänger.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.