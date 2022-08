Das Geheimnis von Klosterneuburgs Zeitkapseln ist gelüftet

Werbung

Knisternde Spannung im Blauen Salon der Prälatur des Stift Klosterneuburg, zwei alte Blechdosen warteten darauf, ihren Inhalt preiszugeben. In Anwesenheit von Prälat Maximilian Fürnsinn und unter tätiger Mithilfe eines Professionisten wurden zwei Zeitkapseln geöffnet, die vor 135 Jahren in 82 Metern Höhe in die Turmspitzen der Stiftskirche gelegt wurden. Die Entdeckung: Dokumente aus Pergament. Wie neu!

Klosterneuburg Höhenflug und Zeitreise: Sensationsfund im Stiftsturm

Im Sommer wurde die erste Kapsel im Südturm der Stiftskirche gefunden. Unter dem Kreuz, an der Spitze des Kirchturms, das man zur Restaurierung demontieren musste. Dabei kam unter dem Kreuz aus der vergoldeten Kugel eine Blechdose zum Vorschein. Sehr überrascht zeigten sich die Experten über den Fund einer zweiten Kapsel, Nordturm, in ähnlicher Bauweise und Dimension.

Hochspannung bei der Öffnung der Zeitkapseln

Letzte Woche wurden beide Zeitkapseln unter dem wachsamen Auge des Kunsthistorikers und Stiftsexperten Alexander Potucek geöffnet. Da eine Kapsel bei ihrer Bergung beschädigt wurde, war die Beiziehung eines Professionisten notwendig geworden, der die Dose behutsam aufschnitt.

Vorsichtig öffnete, unter den wachsamen Augen von Prälat Maximilien Fürnsinn (2.v.l.), Chorherr Anton Höslinger (l.) und unter wissenschaftlicher Leitung von Alexander Potucek (2.v.r.) ein Experte die Blechdose. Foto: Christoph Hornstein

Was zum Vorschein kam, waren auf Pergament geschriebene historische Dokumente rund um die Geschichte des Stifts und seine Bauweise. Was am meisten überraschte war die Qualität der Schriftstücke. Das Pergament wie neu, die Schrift gestochen scharf.

„Die Urkunden werden nun gründlich untersucht. Ich rechne mit vielen Hinweisen auf die Zeit, in der diese Kapseln in die Türme gegeben wurden und auf spannende Ergebnisse zur Geschichte dieser Kirche und dieses Stifts“, so Prälat Fürnsinn.

Wenn die Renovierung abgeschlossen ist, wird seitens des Stifts daran gedacht, zeitzeugende Gegenstände der Gegenwart als Botschaft wieder in den Türmen zu verstecken.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.