Auch Klosterneuburg trauert um Ernst Stankovski

Er war ebenso populärer wie kultivierter Gastgeber legendärer Fernsehshows wie „Erkennen Sie die Melodie“ oder „Spaß mit Ernst“, erfolgreich auch als Schauspieler, Kabarettist und Autor. Nun ist Ernst Stankovski 93-jährig in Klosterneuburg verstorben.

Geboren wurde Ernst Rudolf Stankovski (eigentlich Stankovsky) am 16. Juni 1928 in Wien. Von 1946 bis 1950 hatte er ein erstes Engagement am Theater in der Josefstadt. Über bekannte Kabarettisten wie Helmut Qualtinger und Georg Kreisler fand er parallel zur Kleinkunst und gab sein Debüt als Kabarettist in Gerhard Bronners „Fledermaus-Bar“. Von 1950 bis 1970 spielte er dann an Bühnen in Zürich, München, Düsseldorf, Berlin und Frankfurt.

An allen großen Bühnen, im TV & auf der Kinoleinwand

Danach trat er bis 1980 vor allem wieder in Wien auf, unter anderem am Theater in der Josefstadt, am Burgtheater, am Theater an der Wien oder am Volkstheater. Auch bei den Salzburger Festspielen war Stankovski gern gesehener Gast.

Neben seiner Karriere als Schauspieler betätigte sich Stankovski als Regisseur, gestaltete Bühnenmusiken und reüssierte auch als Komponist und Texter. Seine Nachdichtung und Vertonung von „Das Große Testament des Francois Villon“ wurde ab 1982 ein großer Erfolg, ebenso verfasste er Nachdichtungen von Molieres „Die Schule der Frauen“ und „Tartuffe“.

Früh war auch der Unterhaltungsfilm auf Stankovskis Talente aufmerksam geworden. 1951 stand er in „Verklungenes Wien“ zum ersten Mal vor der Kamera. Bekannt wurde er vor allem 1960 neben Heinz Rühmann als Oberleutnant Lukasch in der Verfilmung „Der brave Soldat Schwejk“ von Axel von Ambesser. Dem ersten TV-Auftritt von Stankovski in Arthur Schnitzlers „Liebelei“ 1959 folgten gut 250 weitere. Er wirkte in vielen Fernsehspielen, Showsendungen und Operettenverfilmungen mit, gestaltete eigene Shows sowie Soloabende mit eigenen Texten und Kompositionen.

Ein begnadeter und vielseitiger Künstler

Stankovski war in erster Ehe mit der Schauspielerin Ida Krottendorf verheiratet. 1961 heiratete er die Tänzerin und Schauspielerin Anna Luise Schubert. 1999 wurde er mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.

„Ernst Stankovski war ein begnadeter und vielseitiger Künstler“, würdigte Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer den Verstorbenen. In seinen vielfältigen Rollen habe er es immer verstanden, die Menschen in seinen Bann zu ziehen und vorzüglich zu unterhalten, so Mayer.

