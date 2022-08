Klosterneuburg trauert um Alt-Bürgermeister Gottfried Schuh

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Klosterneuburg verliere mit Schuh eine seiner größten Persönlichkeiten, betonte Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) am Mittwoch. Er wurde im November 2009 zum Nachfolger des nun verstorbenen Langzeit-Bürgermeisters gewählt.

Stefan Schmuckenschlager berichtet: "Als Bürgermeister der Stadt Klosterneuburg gebe ich hiermit in Erfüllung einer schmerzlichen Pflicht die Nachricht bekannt, dass Herr Dr. Gottfried Schuh, Bürgermeister a.D. und Ehrenbürger der Stadt Klosterneuburg am 30. August im 78. Lebensjahr von uns gegangen ist."

"Mit ihm verliert Klosterneuburg eine große Persönlichkeit, die unsere Stadt in über 24 Amtsjahren als Bürgermeister maßgeblich prägte. Er war der am längsten amtierende Bürgermeister in der Geschichte der Stadt Klosterneuburg. Gottfried Schuh hat sich stets mit vollem Einsatz um das Wohl Klosterneuburgs und seiner Bürger bemüht und war bestrebt, im Interesse der Stadt und der Bürger über Parteigrenzen hinweg zu handeln", führt er weiter fort.

Gottfried Schuh kandidierte erstmals 1970 zum Gemeinderat, 1975 zog er in das Stadtparlament ein. Von 1980 bis 1985 beklei- dete er das Amt des Vizebürgermeister. 1985 wurde er als Kan- didat für die Bürgermeisternachfolge nominiert und schließlich bei der Gemeinderatswahl im März 1985 auch gewählt. Er wurde dann bei den Gemeinderatswahlen 1990, 1995, 2000 und 2005 wieder zum Bürgermeister gewählt. Im Oktober 2009 legte er sein Amt als Bürgermeister der Stadt Klosterneuburg zurück. Am 22. Juni 2011 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadtgemein- de Klosterneuburg verliehen.

Gottfried Schuh war eine aufrichtige Persönlichkeit mit Hand- schlagqualität und Charisma, er agierte stets geradlinig und prak- tizierte Ehrlichkeit und Korrektheit in vorbildlicher Weise. Er war ein Stadtvater im wahrsten Sinne des Wortes, dem parteiübergrei- fend viel Respekt entgegengebracht wurde. Gottfried Schuh war ein allseits beliebter Bürgermeister, den einerseits Strenge und Durchsetzungskraft, andererseits Güte, Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit auszeichneten.

Schmuckenschlager betont: "Die Stadtgemeinde Klosterneuburg wird ihm stets in großer Dank- barkeit verbunden sein und ihm ein ehrendes Andenken bewahren."

