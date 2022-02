Maria Gugginger Kulturhügel trauert um Gerhard Roth

Das „museum gugging“ verneigt sich hiermit vor einem ganz großen aus der Welt der Literatur und einem langjährigen Freund der Art Brut. Mit seinem Ableben am 8. Februar verabschiedet sich ein guter Freund der Gugginger Künstler von dieser Welt.

Der Ausnahmeschriftsteller Gerhard Roth war regelmäßig im Art Brut Center in Maria Gugging zu Gast und hatte sämtliche Publikationen des „museum gugging“ in seiner Bibliothek. Er schätzte alle Künstler aus dem Haus der Künstler gleichermaßen und sammelte ihre Werke.

Er gehörte bereits in den Achtzigerjahren zu den frühesten Fans der Gugginger Kunstschmiede, so war er beispielsweise Ernst Herbeck sehr zugetan. Es waren ehrliche Freundschaften, die ihn mit diesen außergewöhnlichen Kunstschaffenden verbanden.

Dem entsprechend sind viele seine literarischen Figuren von Gugginger Künstlern inspiriert, sie treten quasi mit literarischer Maske in seinen Büchern auf. Die Schicksale der Menschen in der Psychiatrie bewegten ihn tief, ihrer Kunst begegnete er mit echter Begeisterung.

„Wir verlieren einen wirklichen und ernsthaften Freund der Gugginger Künstler.“ johann feilacher Künstlerischer Leiter im „museum gugging“

Sein 2012 erschienenes Werk „Im Irrgarten der Bilder“ setzt sich mit seiner Beziehung zu den Gugginger Künstlern auseinander. In dem Buch beschreibt Roth seine Begegnungen mit August Walla, Oskar Tschirtner, Leonhard Fink und vielen anderen Persönlichkeiten, die er während seiner Besuche zwischen 1976 und 2012 kennenlernen durfte.

Sehr betroffen vom Ableben Gerhard Roths zeigt sich Johann Feilacher, künstlerischer Leiter des „museum gugging“. Er erinnert sich an viele Treffen in der Südsteiermark und lange Gespräche: „Wir verlieren einen wirklichen und ernsthaften Freund der Gugginger Künstler. Uns bleiben großartige literarische Werke, die er geschaffen hat und schöne Erinnerungen an viele gemeinsame Momente als Trost. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“

Neue Betreuer für Künstler werden gesucht

Corona hat auch im Art Brut Center seine Spuren hinterlassen. Der durch die Pandemie zusätzlich verschärfte Personalmangel im Pflege- und Betreuungswesen hat auch den Kulturhügel nicht verschont. So lässt die Leitung des „museums gugging“ verkünden, dass man auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist.

„Wir wenden uns da besonders an Interessenten aus der Region. Ihr Aufgabengebiet würde die Betreuung von weltweit bekannten Künstlern umfassen“, erklärt Johann Feilacher.

Weitere Informationen zur Bewerbung unter 02243 87 087.

