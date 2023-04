Nudisten gegen die Kahlenberg-Seilbahn

In der Floridsdorfer Naturisten-Gemeinde regt sich Widerstand gegen das Seilbahn-Projekt auf den Wiener Kahlenberg. Denn die Trasse ist teils auch entlang der FKK-Zone auf der nördlichen Donauinsel geplant und kreuzt sie auf 200 Meter sogar. Die Community sieht ihre Ruheoase in Gefahr und fürchtet Eingriffe in die Privatsphäre. „Seit es Handykameras gibt, ist mir das nicht mehr wurscht. Ich will nicht, dass ich im Internet lande“, sagte Naturistin Barbara Hausjell der APA.

Die bekennende Naturistin (72) holt sich im Sommer regelmäßig nahtlose Bräune im FKK-Bereich auf der Donauinsel, Höhe Strebersdorf. Geht es nach Projektentwickler Hannes Dejaco, sollen in der Nähe in Zukunft jedoch die Kabinen seiner Seilbahn entlanggondeln. Der Pensionistin Hausjell ist das ein Dorn im Auge. „Auf so einer großen Strecke über und entlang der Donauinsel zu fahren, ist ja fast eine Einladung, die Kamera auszupacken“, so die 72-Jährige, „da ist die Intimsphäre der Menschen schwer gestört.“ Eine Beschneidung der textilfreien Zone fände sie „bedauerlich“.

Resolution gegen Seilbahn-Projekt

Auch den Floridsdorfer Grünen sind die Bedenken der Nudisten bekannt. „Es ist jedenfalls eine Beeinträchtigung“, so Klubobmann Heinz Berger auf APA-Anfrage. Wenngleich Berger betont, dass die FKK-Zone nicht das einzige Kontra-Argument sei. In der Bezirksvertretung in Floridsdorf wurde eine Resolution von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen, Initiative Wiener Bürger (IWB), Team HC Strache und Bierpartei gegen das Projekt verabschiedet.

