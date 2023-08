Nächtlicher Einsatz Brand in Maria Gugging schnell gelöscht

Nächtlicher Einsatz in der Nacht auf Dienstag, 22. August 2023: Schon vor Eintreffen der Feuerwehren konnten Anrainer das Feuer löschen. Foto: FF Kierling

U m 1.41 Uhr schrillten in der Nacht auf heute, Dienstag, die Sirenen. Brandalarm in einem Wohnhaus in Maria Gugging.

Brandalarm mitten in der Nacht für die Feuerwehren Maria Gugging, Kierling und Klosterneuburg. Noch während der Anfahrt zum Brandort in Maria Gugging rüstete sich ein Atemschutztrupp der FF Maria Gugging, um sofort einsatzbereit zu sein. Am Einsatzort angekommen konnte der Einsatzleiter schnell Entwarnung geben: Durch das schnelle Eingreifen von aufmerksamen Anrainern konnte der Brand schon vor dem Eintreffen der Feuerwehrn wieder gelöscht werden. Zur Sicherheit wurden die anliegenden Wohnungen evakuiert und der Brandraum mittels Wärmebildkamera überprüft, anschließend konnten alle wieder zurück in ihre Wohneinheiten