Petition will Fahrradbrücke in Kuchelau erhalten

Die Sanierung der Heiligenstädter Hangbrücke soll mit Jahresende abgeschlossen sein. Planmäßig will die Stadt Wien dann auch die Brücke in der Kuchelau abbauen, die derzeit noch Fahrradfahrerinnen und -fahrern als Ausweichstrecke dient und als Spazierweg genutzt wird.

Direkt betroffen: Der Kritzendorfer Wilfried Baumann, der den Weg über die „Ersatzbrücke“ fast täglich auf seinem Weg in die Arbeit nutzt. „Mir kommen viele Leute entgegen, die Brücke wird gut angenommen. Zumindest an schönen Tagen sind das sicher ein paar Hundert“, schildert Baumann, der auch Mitglied der „Radlobby Klosterneuburg“ ist. „Zusätzlich gibt es oben am Damm einen schönen Weg, gerade Hundespaziergänge sind dort möglich, ohne Radfahrenden in die Quere zu kommen“, hält er die neue Lösung für erhaltenswert. Sie solle nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung für die parallel laufende Fahrradstraße, die derzeit auch für Autos geöffnet ist, dienen.

Probleme mit Wartung der Brücke und Ähnlichem hält er für lösbar: „Bei Gebrechen müsste man maximal rundherum gehen, da wäre kein ständiger Notdienst notwendig.“

Seit dem Start der Petition fanden sich schon gut 350 Unterstützerinnen und Unterstützer, die Baumann recht geben, wenn er sagt: „Wäre schad', wenn man nicht mehr versucht.“ Auch die Bezirksvertretung in Döbling sprach sich zuletzt dafür aus, dass die Brücke bleibt.

Argumentation zur Erhaltung

In der Begründung für den Erhalt der Radbrücke appelliert Baumann nicht zuletzt mit umweltpolitischen Motiven: „Alle politischen Ebenen bekennen sich zur Förderung des Radverkehrs, praktisch wird aber viel zu wenig getan. Wir müssen rasch Verkehr von fossilen Brennstoffen hin zu nachhaltigen Verkehrsformen verlagern. Diese Strecke soll eine naturnahe Alternative zur parallel verlaufenden Straße sein und kein Ersatz. Die Brücke ist auch ein wichtiger Zugang für ein naturnahes Naherholungsgebiet.“Klosterneuburger Stadtpolitik ist überzeugtKlosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) „würde die Beibehaltung beziehungsweise eine dauerhafte Brücke an dieser Stelle sehr begrüßen.“ Sie erschließe das Donauufer und sorge für mehr Sicherheit für die Radfahrer. „Weiters“, so argumentiert Schmuckenschlager auch in Richtung Stadt Wien, „wird die Wiedereinführung der Fahrradstraße für die Bewohner des Wohnprojekts 'The Shore', welches noch in Wien steht, erhebliche Verkehrsprobleme bringen.“

„Ich selber habe die online Petition ebenfalls unterschrieben“, bekennt Klosterneuburgs Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK) und verdeutlicht, dass das Anliegen bei ihm auf offene Ohren stößt: „Genau wie unser Herr Bürgermeister unterstütze ich den Erhalt und die Befahrbarkeit dieser wunderschönen Naturstrecke.“ Politisch setze er sich ebenso dafür ein: „Schon zum Beginn der Umbauarbeiten der Hangbrücke habe ich mich für die Öffnung und die Fahrradbrücke in Wien eingesetzt.“

Die Entscheidung liegt aber dort – bei der Stadt Wien: „Bei meinen Gesprächen mit dem Büro Stadtplanung von Ulli Sima wurde mir mitgeteilt, dass diese technische Anlage sehr teuer in der Erhaltung und Wartung (wegen dem Klappmechanismus) ist. Waagner Biro hat dazu ein Angebot zur Wartung gestellt. Wenn es den politischen Willen zum Erhalt dieser Brücke gibt, freue ich mich sehr. Es ist aber eine Entscheidung, die Wien treffen muss“, erklärt Hehberger. Er hoffe weiter auf eine Gesprächsbasis mit Wien. Außer Diskussion steht für den Verkehrsstadtrat, dass „die Fahrradstraße in der Kuchelau umgehende wiederhergestellt wird, weil das für Kinder-. Radwanderer am Passau Radweg die bessere, sicherere und vermutlich auch schnellere Verbindung nach Wien ist.“

Hoher Aufwand für Brückenbetreuung

„Die Brücke ist grundsätzlich nur als Provisorium angelegt: sie ist für die Dauer der Baustelle gemietet, ihre Lebensdauer entspricht nicht der einer vollwertigen Stahlbrücke“, heißt es auf NÖN-Anfrage aus der Stadt Wien.

Und es wäre einiger Aufwand nötig, um das Gebiet als Weg und Naherholungsraum zu erhalten: „Bei einer dauerhaften Nutzung der Brücke ist zu beachten, dass keine Beleuchtung des Weges existiert, keine winterdienstliche Betreuung des Treppelwegs stattfindet und auf der Brücke sämtliche Aufgaben des Winterdienstes händisch durchgeführt werden müssen, da keine Räumfahrzeuge die Brücke befahren können.“ Dazu kämen weitere Wartungsarbeiten: „Da die Brücke aufgrund der Klappfunktion eine technische Anlage ist, fällt für die Wartung und den Notdienst – wie bei einem Aufzug – zusätzlicher Aufwand an.“

Fazit aus Wien: „Daher ist beabsichtigt, nach Fertigstellung der Heiligenstädter Hangbrücke dieses Baustellenprovisorium wieder zurückzubauen.“

