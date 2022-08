Klosterneuburger Aupark: 2005 war die letzte Etappe geschafft

Werbung

Drei Jahre lang wurde an ihm gebaut. Ende Juni 2005 fand dann die feierliche Eröffnung des Auparks statt. Er bietet kostenlose und attraktive Möglichkeiten der Erholung und Freizeitgestaltung für alle Besucher.

In der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember 2002 wurde die Realisierung der Umgestaltung und Errichtung des Auparks beschlossen. Einrichtungen zur Ausbildung von Sportarten wie Skaten, Laufen, Radfahren oder Reiten, ein Spazierwegenetz mit Sitzbänken, verschieden gestaltete Spielplätze und ein Natur- und Kulturlehrpfad für Schulen stand damals auf dem Wunschzettel der Klosterneuburger für ihren Aupark und wurden auch in dem Gebiet zwischen Happyland, Strandbad und Essl Museum umgesetzt.

Die Planung beziehungsweise die Errichtung wurde mit dem Baubeginn der Umfahrung zusammengelegt, da sich hier Synergien bei der Gestaltung der Kosten ergaben.

Training für Körper und Geist

In einer Bauzeit von etwa drei Jahren wurde das Großprojekt dann schließlich umgesetzt. Der Park ist eine Verflechtung mehrerer Bereiche, die unterschiedliche Themen vermitteln sollen. So etwa der Garten des Lebens, der Garten der Kunst, der Garten der Natur, der Garten des Spieles oder der Garten der Bewegung. Dabei wurde darauf geachtet, dass keine künstliche Parklandschaft entsteht, sondern der Auwald naturbelassen erhalten bleibt – der Lebensraum in der Au sollte bewusst erlebbar gemacht werden.

Herzstück des Auparks ist der Naturerlebnisweg, der, eingebettet in die Aulandschaft, verschiedene Stationen aufweist. Diese Stationen bringen Kindern in spielerischer Form die Natur näher. Die Gestaltung der Lehrpfade und Naturerlebniswege wurde von der Firma „Pronatour“ und dem WWF entwickelt. Der Weg bietet seither auch Schulklassen die Möglichkeit für einen abwechslungs- und erlebnisreichen Unterricht.

Und die Um- und Weitergestaltung des Naherholungsareals ist noch nicht abgeschlossen. So soll nun dort ein Calisthenics-Park entstehen, in dem man ab Herbst kostenlos trainieren kann.

