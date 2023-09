Bäckerei Hollander schließt Filiale am Klosterneuburger Stadtplatz

Die Tage der Bäckerei Hollander am Stadtplatz sind gezählt, bestätigt Chefin Tina Hedl. Mit Ende des Jahres schließt die Filiale, erhalten bleiben die Produktion und das kleine Lokal in der Martinstraße. „Es macht keinen Spaß mehr“, gesteht Hedl, das Unternehmerleben sei in Klosterneuburg nicht so lustig. Unter anderem ist die Anlieferung mit Lkw zur Firma aufgrund eines Fahrverbots für Fahrzeuge über 7,75 Meter Länge nicht möglich.

In der Coronazeit habe sie viel privates Geld investiert. Nun kommt auch für die Bäckerei Hollander der Personalmangel dazu: „Mein Mann und ich, wir haben seit November eine Sieben-Tage-Woche, arbeiten von früh bis spät.“

Die Kinder hätten gute Jobs, und auch für Michael Hollander und Tina Hedl gibt es Angebote. „Klosterneuburg bleibt ja nicht ohne Bäcker, der Michi Dacho hat das fest im Griff“, verweist Hedl auf den zweiten Klosterneuburger Traditionsbäcker. In ihrem Lokal am Stadtplatz kümmert sie sich ebenso um eine Nachfolge-Lösung: „Es bleibt sicher nicht leer.“

„Der Personalmangel ist derzeit das größte Problem unserer Betriebe, das hat die Energiekosten abgelöst. Obwohl viele auch damit noch zu kämpfen haben“, sagt Markus Fuchs, Obmann der Wirtschaftskammer Außenstelle Klosterneuburg. Es gäbe aber auch positive Nachrichten: „Eine Lücke am Stadtplatz ist wieder geschlossen, dort ist das Reisebüro Kuoni eingezogen.“

Bezüglich des ehemaligen Geschäftslokals der Firma Berger Schinken am Stadtplatz, das seit November vorigen Jahres leer steht, gibt es wenig Information: „Da wollte jemand einziehen, doch derzeit weiß ich nichts Neues“, bekennt der Wirtschaftskammer-Obmann.