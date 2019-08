Sieben Mandate hat der Wahlkreis NÖ-Mitte zu vergeben. Vier sind derzeit besetzt. Es gibt also einiges zu gewinnen im größten Wahlkreis des Bundeslandes.

Zwei Nationalratsabgeordnete hat die ÖVP aus dem Wahlkreis ins Parlament geschickt: Johann Höfinger aus Sieghartskirchen, auch diesmal Spitzenkandidat, und Friedrich Ofenauer aus Markersdorf-Haindorf. Die Purkersdorferin Michaela Steinacker, Zweite im Wahlkreis, kam über die Landesliste ins Parlament, wie der jetzige Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager aus Klosterneuburg. Die beiden stehen heuer auf den Plätzen vier und drei der Landes-ÖVP.

Ein Mandat wird sich wohl der einzige Abgeordnete aus der Landeshauptstadt Robert Laimer holen. Er steht auf Platz eins der SP-Wahlkreisliste. Um, wie vor 2017, ein zweites Mandat zu ergattern, müssten die Roten aber Stimmen zurückgewinnen. Listen-Zweite ist die Wölblinger Bürgermeisterin Karin Gorenzel. Ex-Ministerin Sonja Hammerschmid steht für die SPÖ St. Pölten als Nummer zwei auf der Landesliste.

Mit Generalsekretär Christian Hafenecker aus Kaumberg hat die FPÖ im Wahlkreis einen präsenten Kandidaten, der wieder mit dem Einzug rechnen kann. Dazu kommt der ehemalige Innenminister Herbert Kickl aus Purkersdorf, an der Spitze der Landesliste.

Mit drei Kandidaten aus dem Wahlkreis auf der Landesliste voran wollen die Grünen den Wiedereinzug schaffen. Ganz oben steht Elisabeth Götze aus Eichgraben. Für NEOS-Wahlkreis-Kandidat Clemens Ableidinger wird sich der „Einzug realistischerweise nicht ausgehen“. Sollte er wider Erwarten in den Nationalrat kommen, würde sich der Klosterneuburger für eine Ausweitung der Kernzone 100 einsetzen.

Verkehr, Landwirtschaft und Umweltschutz

Verkehr ist bei den meisten Kandidaten im Wahlkreis ein Thema. Auf den „radikalen Ausbau der ökologischen Infrastruktur“ drängt Robert Laimer. Der Zentralraum müsse mit einer Bahnoffensive und zeitgemäßen S-Bahn-Systemen entwickelt werden. Dazu gehört für den SP-Kandidaten der zweigleisige Ausbau von St.

Pölten nach Herzogenburg ebenso wie die Elektrifizierung im Traisen- und Gölsental. Christian Hafenecker hingegen ist für eine Stärkung des ländlichen Raumes durch den Bau der S 34 und B 334, außerdem durch eine flächendeckende Versorgung mit Breitband-Internet. Auch eine „echte Sicherheitspolitik“ sieht Hafenecker als Thema für die Region.

Die unterschiedlichen Bedürfnisse im Wahlkreis zu berücksichtigen gilt es für Johann Höfinger etwa bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Ein besonderes Anliegen ist dem Bauernbündler die Landwirtschaft.

Eine funktionierende Ökologisierung müsse den Bauern das Wirtschaften ermöglichen, auch in Kleinräumen, meint er angesichts des Klimawandels. Echte Bio-Landwirtschaft und das Forcieren regionaler Produkte sind Ansätze von Laimer. Eine CO -Steuer kommt für ihn nur innerhalb eines sozial ausgeglichenen Gesamtkonzepts in Frage.

Die Grünen wollen sich laut Bezirkssprecher Michael Pinnow generell auf ihr Kernthema Klima- und Umweltschutz fokussieren und damit den Wiedereinzug sichern.