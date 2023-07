Bio-Gärnter Karl Ploberger bei Markttour in Klosterneuburg

Gemeinsam mit Biogärtner Karl Ploberger tourt das Team der Umweltbewegung durch Niederösterreich. Mit dem „Natur im Garten“ Mobil standen die Expertinnen und Experten von „Natur im Garten“ den Besucherinnen und Besuchern am Freitag, den 30. Juni am Bauernmarkt in Klosterneuburg mit Rat und Tat für ihre Anliegen und einen persönlichen Austausch rund ums naturnahe Gärtnern zur Verfügung.

Unterhaltung mit Karl Ploberger

Beste Stimmung bei den einzelnen Stopps vor Ort garantierte ORF-Biogärtner Karl Ploberger: Zahlreiche Gewinne beim großen „Natur im Garten“ Glücksrad, praktische Gartenpreise beim Quiz und gemeinsames Garteln für ein Kräuterkisterl für den eigenen Garten, Balkon oder Terrasse sorgte für Unterhaltung und gute Laune bei Besucherinnen und Besucher.

„Wir haben viele neue Gartenfreunde kennen gelernt, die unsere Bewegung bedeutend verbreitern und vergrößern. Kontakte zu bisherigen treuen Unterstützern wurden ebenso gepflegt und verstärkt, um das naturnahe Gärtnern und damit Klima-, Arten- und Umweltschutz zu unterstützen“, resümiert Pfister zum Stopp der „Natur im Garten“ Markttour in Klosterneuburg.