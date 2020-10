„Natur im Garten“ ist eine vom Land Niederösterreich getragene Bewegung, die die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen in Niederösterreich und über die Landesgrenzen hinaus vorantreibt. Die Kernkriterien der Bewegung „Natur im Garten“ legen fest, dass Gärten und Grünräume ohne chemisch-synthetische Pestizide und Dünger sowie ohne Torf gestaltet und gepflegt werden. Von den 573 Gemeinden Niederösterreichs machen 410 mit Leidenschaft mit. Klosterneuburg ist seit 2015 auch dabei.

Alle öffentlichen Flächen und Grünräume werden nach den Kriterien von Natur im Garten in Klosterneuburg gepflegt: Zwölf Parks, 804 Grüninseln, 22 Spielplätze, zehn Schulgärten, zehn Kindergärten, Blumenkisterln, Schalen, Tröge und Hecken – 140.000 Quadratmeter pflegt Klosterneuburg so und hält sich damit strikt an die umweltfreundlichen Kriterien bei der Grünraumpflege.

Schon vorher haben Vizebürgermeister Roland Honeder und Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart das Projekt „Klosterneuburg schützt die Lebensvielfalt“ ins Leben gerufen. „Ziel ist es, ein Umdenken im Umgang mit der Bepflanzung herbeizuführen, sinnlose Flurbereinigungen zu stoppen und durch eine durchdachte und sachkundige Pflanzenwahl gerade auch in öffentlichen Bereichen der heimischen Fauna und Flora wieder mehr Lebensraum zurückzugeben“, so Spitzbart im NÖN Gespräch. Blumenwiesen seien sehr wertvolle Biotope für zahlreiche Kleintiere und Insekten wie Schmetterlinge, Käfer und Bienen. Aber auch viele Vögel verstecken sich gern im höheren Gras. Spitzbart: „Wir wollen gerade im öffentlichen Raum wieder dieses Rückzugsgebiet für die Tierwelt schaffen.“

Ein besonderes Anliegen sind Spitzbart und Honeder die Bienen. Eine artenreiche Blumenwiese ist für die Bienen ein reich gedeckter Tisch. Honigbienen besuchen bis zu 1.000 Blüten pro Tag, um Nektar zu sammeln. Und bekanntlich ist die sprichwörtlich „fleißige Biene“ ja somit nicht nur Honigproduzent, sondern auch der Hauptbestäuber für viele menschliche Nutzpflanzen und eines der wichtigsten menschlichen Nutztiere weltweit.

Unkrautbekämpfung ist das größte Problem

Doch sich für die Natur einzusetzen ist nicht immer ein Honigschlecken. Da gibt es auch Hürden, die zu nehmen sind: „Die Unkrautbekämpfung hat sich zu Beginn als das größte Problem herausgestellt“, so Spitzbart. Statt dem Spritzen mit chemischen Mitteln fordert die Entfernung des Wildkrautes entlang des 280 Kilometer langen Straßennetzes wesentlich mehr Personal: „Das bedeutet für die Stadtgemeinde zwar einen Mehraufwand an Arbeit und Kosten, ist aber für unsere Umwelt nachhaltig der richtige Weg.“ Die Erfahrungen der letzten Jahre hätten das bewiesen.

Der Verzicht auf Pestizide, chemisch-synthetische Dünger und auf Torf wurde von den Bürgern begeistert aufgenommen. Auch die „Nützlingshotels“ auf den Spielplätzen und die gepflanzten Obstbäume fanden großen Anklang. Die „Essbare Stadt“ mit Gemüse zum Selbsternten ist seit 2018 fixer Bestandteil der Klosterneuburger Parks.

Doch die nur ein- bis zweimal gemähten Bienenweiden, die für die Insekten ideale Bedingungen schaffen, wurden von manchen Bürgern kritisch gesehen. „Das sieht ja aus wie eine Gstätten“ war noch das Höflichste, was Spitzbart zu hören bekam. Mehr Information und Tafeln leisten hier Aufklärungsarbeit.

Klosterneuburg hat mit der ökologischen Grünraumpflege schon einige Preise gewonnen. Jährlich werden jene Gemeinden mit dem „Goldenen Igel“ ausgezeichnet, die einerseits in Qualität und Umfang überzeugen und andererseits die Kriterien von „Natur im Garten“ während der vorangegangenen Gartensaison umgesetzt haben. Klosterneuburg hat diesen Preis bereits viermal gewonnen.

Vizebürgermeister Honeder: „Gratulieren muss man dem Team unseres Wirtschaftshofes unter der Leitung von Straßenmeister Dietmar Schuster, aber auch dem Stadtgärtner Ludwig Mayr zur Nominierung zum ,European Award for Ecological Gardening 2019‘, dem Europäischen ,Natur im Garten‘-Wettbewerb.“ Unter 68 Einreichungen aus zehn Ländern wurde in der Kategorie „Kommunales Grün – ökologisch gestaltet und gepflegt“ Klosterneuburg ausgewählt.