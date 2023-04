Klosterwald: 30 neue Bäume gepflanzt

Zum Frühlingsauftakt wurde im Klosterwald am Kahlenberg eine längst geplante Revitalisierungs-Maßnahme nun zügig umgesetzt. Auf einer bislang brachen Fläche pflanzte ein fünfköpfiges Forstarbeiter-Team in nur zwei Tagen ein Potpourri von 30 klimafitten Laubbäumen. Walnuss, Wildapfel, Wildbirne, Vogelkirsche und Sommerlinde sind nach der Aufforstung die neuen Mitbewohner des Waldbestandes am Kahlenberg. Im Schutz des Klosterwaldes können die Jungbäume jetzt wachsen, ihre ganze Schönheit entfalten und für viele Generationen einen wichtigen Klima-Beitrag leisten.

Waldführungen zur Ruhestätte

Ab April starten wieder die beliebten Waldführungen in den Bestattungswäldern von Klosterwald. Bei einem Spaziergang wird das einzigartige Naturerlebnis Wald und alles rund um Klosterwald-Baumbestattung erklärt. Die kostenlosen und unverbindlichen Führungen finden bis Dezember jeweils ein Mal pro Monat statt - die nächsten Termine für den Standort Kahlenberg: Samstag, 1. April, 14 Uhr, Donnerstag, 4. Mai, 18 Uhr, Donnerstag, 1. Juni, 18 Uhr. Weitere Termine und mehr Infos: klosterwald.at - Anmeldungen sind direkt auf der Website oder telefonisch unter 02243 23660 möglich.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.