„In Klosterneuburg wurden und werden in letzter Zeit sehr viele, meistens gesunde Bäume gefällt“, so die Wahrnehmung von Klaus Wechselberger von der „Umweltinitiative Wienerwald“. Entsprechende Verordnungen fehlten. Ein Missstand – so Wechselberger – in Zeiten einer Klimakrise und eine Vernachlässigung der erhöhten Bedeutsamkeit von klimawirksamen Bäumen.

Christoph Hornstein Einer ist zu wenig

„Vor allem stellen leichtfertig bewilligte Rodungen mit Nachfolgepflanzungen keinen unmittelbaren Ersatz zur lokalen Klimaverbesserung dar“, will Wechselberger die Klosterneuburger Situation kennen. Nach vertraulichen Hinweisen kämen auch immer wieder illegale Baumfällungen vor, um Grundstücke dem Immobilienmarkt verfügbar zu machen. Somit würden auch Strafzahlungen in Kauf genommen werden. Die Spekulation ginge auf und werde einfach dem jeweiligen Bauobjekt zugerechnet.

„Habe mir gedacht: Diesen Baum muss man pflegen und erhalten, so lange es möglich ist.“ Klaus Wechselberger, Umweltinitiative Wienerwald

Aber ein Baum hat es dem Waldschützer Wechselberger besonders angetan: Es ist eine Platane neben dem Gasthaus Trat, groß und mächtig. So um die hundert Jahre könnte sie alt sein. „Ich bin bei meinen Recherchen im Wienerwald einfach hier vorbeigekommen und habe mir gedacht: Diesen Baum muss man pflegen und erhalten, so lange es möglich ist“, erzählt Wechselberger. Der zuständige Stadtrat wurde um Mithilfe gebeten. Und der Antrag auf Erteilung der Klassifizierung als Naturdenkmal eingereicht.

„Ich bin immer wieder sehr froh, wenn sich Stimmen aus der Bevölkerung melden, die das Interesse an die Unterschutzstellung von besonderen, meistens großen und mächtigen Bäumen, bei uns melden“, so der Stadtrat für Stadtbildpflege, Stadtplanung und Naturschutz Sepp Wimmer (Grüne). Die gegenständliche Platane neben dem Gasthaus Trat könne man im wahrsten Sinne des Wortes als solche bezeichnen. Diese Bürgeranregung auf Unterschutzstellung der Platane wurde an die Behörde weitergeleitet. Dort werde die Schutzwürdigkeit des Baumes fachlich beurteilt. Das Problem der Unterschutzstellung in Niederösterreich sei, dass der Grundstückseigentümer seine Zustimmung geben muss. Wimmer: „Sollte es zu einer positiven Expertise kommen, hoffen wir, dass der Grundstückseigentümer seine Einwilligung dazu gibt.“

Doch so einfach stellt sich das nicht dar. Da der Baum teils auf öffentlichem Grund und teils auf privatem steht, gibt es zwei Grundstückseigentümer.

„Das ist rechtlich kompliziert“

Die NÖN fragt bei der Bezirkshauptmannschaft nach. „Das ist rechtlich kompliziert“, so der BH-Stellvertreter Josef Wanek. Er macht sich über den Baum aber gerade deswegen keine Sorgen: „Wenn die Platane zum Naturdenkmal erklärt wird, ist jeder Eingriff in das Naturdenkmal bei der Umweltschutzbehörde melde- und bewilligungspflichtig. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg ist sehr auf die Natur bedacht. Daher sind keine negativen Beeinträchtigungen vom Grundeigentümer zu erwarten. Ich denke, der Schutz der Stadtgemeinde greift hier sehr gut.“

Auch Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart (ÖVP) steht der Widmung als Naturdenkmal sehr positiv gegenüber: „Jeder Baum, der geschützt wird, ist ein Gewinn für unsere Natur. Schon die Symbolik des Schützens ist wertvoll. Ich weiß nicht, wie die Behörde entscheiden wird, und so harren wir der Dinge und warten auf das Ergebnis der Prüfung der Bezirkshauptmannschaft.“